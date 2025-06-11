мединський погрожує Україні новими втратами територій, якщо вона не погодиться на ультиматуми рф

Помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що Україна втратить більше територій, якщо не погодиться на ультиматуми москви. Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

"З росією неможливо вести довгу війну", – сказав мединський посилаючись на 21-річну війну рф зі Швецією у XVIII як аргумент того, що країна перемагає в затяжних боях.

мединський, який поспілкувався з виданням Journal після останнього раунду переговорів у Стамбулі, применшив вплив нещодавньої атаки безпілотників України, яка знищила щонайменше 12 російських бомбардувальників, заявивши, що це нібито не затьмарило переговори.

Переговори не призвели до жодного прориву, хоча сторони домовилися про серію обмінів полоненими.

"мединський погрожує, що відсутність компромісу з боку Києва призведе лише до більших територіальних втрат", - пише Journal.

"Меморандум" про мир від рф: російські ЗМІ оприлюднили повний список "хотєлок" кремля

Українські чиновники наголошують, що мединський під час переговорів у Стамбулі регулярно звертався до сумнівних інтерпретацій конфліктів минулих століть, щоб спробувати нав'язати свої аргументи українській команді.

Переговори в Стамбулі не дали результатів через деструктивну позицію росіян - Тихий

В інтерв'ю The Wall Street Journal мединський просуває російський наратив про те, що війна, яку рф розпочала проти України — це нібито братовбивча боротьба між двома державами зі спільною мовою та культурою. Він також цинічно виправдовує розпочату ними війну тим, що нібито рф та Україна по суті є одним народом і призначені бути близькими союзниками.

Як пише The Wall Street Journal, Україна заявила, що погляд росії на українців як на молодших братів в одній родині – це саме та мова, яка маскує експансіоністські амбіції, що лежать в основі кампанії москви.

Якщо росія стверджує, що є "братом" для будь-якої центрально- чи східноєвропейської країни, то це Каїн у цій історії, який вже тримає камінь - сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Також в інтерв'ю мединський попереджає українців, що тривалі війни з росією закінчуються неминучою поразкою для її ворогів.

Проте The Wall Street Journal зазначає, що деякі тривалі війни, які вели росіяни, закінчилися поразкою, включаючи майже десятирічне вторгнення в Афганістан, яке виснажило ресурси москви і закінчилося в 1989 виведенням військ, що прискорило розпад радянського союзу через два роки.

Західні чиновники кажуть, що росія зазнала в Україні вдесятеро більше втрат, ніж радянський союз за всю афганську кампанію.

Зеленський пояснив, за яких умов рф дійсно може перемогти

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни заявили українській делегації у Стамбулі, що вони розуміють, що їх меморандум - це ультиматум і Україна його не приймете. Тому потрібні сильні посередники, щоб рф не могла відмовитися від домовленостей, досягнутих на переговорах. США наразі не виглядають сильним посередником.