Мединский угрожает Украине новыми потерями территорий, если она не согласится на ультиматумы рф

Помощник главы кремля владимира путина, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле владимир мединский заявил, что Украина потеряет больше территорий, если не согласится на ультиматумы москвы. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal, передает УНН.

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"С россией невозможно вести долгую войну", – сказал мединский, ссылаясь на 21-летнюю войну рф со Швецией в XVIII как аргумент того, что страна побеждает в затяжных боях.

мединский, пообщавшийся с изданием Journal после последнего раунда переговоров в Стамбуле, преуменьшил влияние недавней атаки беспилотников Украины, уничтожившей не менее 12 российских бомбардировщиков, заявив, что это якобы не омрачило переговоры.

Переговоры не привели ни к какому прорыву, хотя стороны договорились о серии обменов пленными.

"мединский угрожает, что отсутствие компромисса со стороны Киева приведет лишь к большим территориальным потерям", - пишет Journal.

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Украинские чиновники подчеркивают, что мединский во время переговоров в Стамбуле регулярно обращался к сомнительным интерпретациям конфликтов прошлых веков, чтобы попытаться навязать свои аргументы украинской команде.

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В интервью The Wall Street Journal мединский продвигает российский нарратив о том, что война, которую рф начала против Украины — это якобы братоубийственная борьба между двумя государствами с общим языком и культурой. Он также цинично оправдывает начатую ими войну тем, что якобы рф и Украина по сути являются одним народом и предназначены быть близкими союзниками.

Как пишет The Wall Street Journal, Украина заявила, что взгляд россии на украинцев как на младших братьев в одной семье – это именно тот язык, который маскирует экспансионистские амбиции, лежащие в основе кампании москвы.

Если россия утверждает, что является "братом" для любой центрально- или восточноевропейской страны, то это Каин в этой истории, который уже держит камень - сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Также в интервью мединский предупреждает украинцев, что длительные войны с россией заканчиваются неминуемым поражением для ее врагов.

Однако The Wall Street Journal отмечает, что некоторые длительные войны, которые вели россияне, закончились поражением, включая почти десятилетнее вторжение в Афганистан, которое истощило ресурсы москвы и закончилось в 1989 выводом войск, что ускорило распад советского союза через два года.

Западные чиновники говорят, что россия понесла в Украине в десять раз больше потерь, чем советский союз за всю афганскую кампанию.

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Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне заявили украинской делегации в Стамбуле, что они понимают, что их меморандум - это ультиматум и Украина его не примет. Поэтому нужны сильные посредники, чтобы рф не могла отказаться от договоренностей, достигнутых на переговорах. США пока не выглядят сильным посредником.