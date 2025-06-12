Минус миллион: потери врага на войне в Украине пересекли символическую отметку

За сутки 11 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат и 6 танков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Таким образом потери врага превысили убитыми и ранеными миллион человек.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1000340 (+1140) человек ликвидировано

танков ‒ 10933 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 22786 (+3)

артиллерийских систем ‒ 29063 (+47)

РСЗО ‒ 1413 (0)

средства ПВО ‒ 1184 (+1)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40435 (+138)

крылатые ракеты ‒ 3337 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51715 (+136)

специальная техника ‒ 3914 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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