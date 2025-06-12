Минус миллион: потери врага на войне в Украине пересекли символическую отметку
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 11 июня было ликвидировано 1140 российских военных и 6 танков. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составили более миллиона человек.
За сутки 11 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат и 6 танков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Таким образом потери врага превысили убитыми и ранеными миллион человек.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1000340 (+1140) человек ликвидировано
- танков ‒ 10933 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 22786 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 29063 (+47)
- РСЗО ‒ 1413 (0)
- средства ПВО ‒ 1184 (+1)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40435 (+138)
- крылатые ракеты ‒ 3337 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51715 (+136)
- специальная техника ‒ 3914 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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