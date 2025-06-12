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Минус миллион: потери врага на войне в Украине пересекли символическую отметку

Киев • УНН

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По данным Генштаба ВСУ, 11 июня было ликвидировано 1140 российских военных и 6 танков. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составили более миллиона человек.

Минус миллион: потери врага на войне в Украине пересекли символическую отметку

За сутки 11 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1140 солдат и 6 танков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Таким образом потери врага превысили убитыми и ранеными миллион человек.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1000340 (+1140) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10933 (+6)
      • боевых бронированных машин ‒ 22786 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 29063 (+47)
          • РСЗО ‒ 1413 (0)
            • средства ПВО ‒ 1184 (+1)
              • самолетов ‒ 416 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 40435 (+138)
                    • крылатые ракеты ‒ 3337 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51715 (+136)
                            • специальная техника ‒ 3914 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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