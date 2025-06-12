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195 боевых столкновений и 57 авиаударов: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 262 просмотра

С начала суток 12 июня на фронте произошло 195 боевых столкновений. россияне нанесли 1 ракетный и 57 авиационных ударов, применили 2 ракеты и сбросили 80 КАБ.

195 боевых столкновений и 57 авиаударов: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

За сутки 12 июня на фронте произошло 195 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 1 ракетный и 57 авиационных ударов, применил 2 ракеты и сбросил 80 КАБ, совершил 1292 удара дронами-камикадзе и 4671 обстрел позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили атаку врага в направлении Охримовки.

Противник совершил 11 атак на наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных Степовая Новоселовка, Загрызово и в направлении Песчаного. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские войска 20 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Надежда, Карповка, Редкодуб, Ямполовка, Белогоровка и в сторону населенных пунктов Ольговка, Степовое, Грековка, Новый Мир, Андреевка, Зеленая Долина, Торское. В настоящее время бои продолжаются в пяти локациях.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили три попытки наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре атаки врага. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек и Белой Горы. К этому времени одно боестолкновение остается незавершенным.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 20 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Яблоновка. Силы обороны сдерживают натиск противника, отбив 16 штурмов, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 58 штурмов. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверово, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Горехово, Андреевка и в сторону Полтавки, Алексеевки, Муравки. Продолжаются три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 139 и ранили 135 оккупантов, уничтожили танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, 21 мотоцикл, 10 БпЛА, пять окопных РЭБ, антенну РЭБ, две антенны связи, антенну управления БпЛА и старлинк; также повредили 11 мотоциклов, четыре орудия и две антенны связи захватчиков

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 31 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Комар, Новоселка, Вольное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья. Бои продолжаются в пяти локациях.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили три атаки захватчиков, еще одна атака противника продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил атаку в направлении Павловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг провел напрасную атаку на позиции наших защитников.

На Курском направлении украинские защитники отбили 21 вражескую атаку, еще четыре боестолкновения продолжаются; Также противник нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 22 КАБ, совершил 230 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, в частности шесть - из реактивных систем залпового огня

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано", - доложили в Генштабе.

Напомним

российский диктатор владимир путин поручил учесть "опыт" вторжения в Украину в новой государственной программе вооружения рф. Он требует нарастить "боевые возможности" сухопутных войск.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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