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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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путін призначив нового посла росії в США

Київ • УНН

 • 16348 перегляди

Олександр Дарчієв став новим послом росії в США за указом путіна. Раніше він очолював департамент Північної Америки МЗС рф та був послом в Канаді з 2014 по 2021 рік.

путін призначив нового посла росії в США

Російський диктатор володимир путін підписав указ про призначення нового посла росії у США. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"президент рф володимир путін підписав указ про призначення олександра дарчієва надзвичайним і повноважним послом росії у США", - повідомляють ЗМІ.

Також, за інформацією, за сумісництвом він працюватиме постійним спостерігачем рф при організації Американських держав у Вашингтоні.

Довідково

До цього дарчієв займав посаду директора департаменту Північної Америки міністерства закордонних справ росії. олександр дарчієв очолював російську делегацію під час переговорів між рф і США в Стамбулі, де обговорювали роботу посольств. Він служить у системі мзс рф з 1992 року, а також працював у посольстві росії в США в 2005-2010 роках на посаді радника-посланника. З 2014 по 2021 рік дарчієв був послом росії в Канаді.

Раніше послом росії в США був анатолій антонов, який завершив свою роботу в жовтні 2024 року, очолюючи посольство з серпня 2017 року.

Нагадаємо 

Представники США під час російсько-американських переговорів у Стамбулі 27 лютого 2025 року офіційно передали агреман з погодженням на призначення олександра дарчієва послом рф в США.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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