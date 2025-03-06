путін призначив нового посла росії в США

Російський диктатор володимир путін підписав указ про призначення нового посла росії у США. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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"президент рф володимир путін підписав указ про призначення олександра дарчієва надзвичайним і повноважним послом росії у США", - повідомляють ЗМІ.

Також, за інформацією, за сумісництвом він працюватиме постійним спостерігачем рф при організації Американських держав у Вашингтоні.

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До цього дарчієв займав посаду директора департаменту Північної Америки міністерства закордонних справ росії. олександр дарчієв очолював російську делегацію під час переговорів між рф і США в Стамбулі, де обговорювали роботу посольств. Він служить у системі мзс рф з 1992 року, а також працював у посольстві росії в США в 2005-2010 роках на посаді радника-посланника. З 2014 по 2021 рік дарчієв був послом росії в Канаді.

Раніше послом росії в США був анатолій антонов, який завершив свою роботу в жовтні 2024 року, очолюючи посольство з серпня 2017 року.

Нагадаємо

Представники США під час російсько-американських переговорів у Стамбулі 27 лютого 2025 року офіційно передали агреман з погодженням на призначення олександра дарчієва послом рф в США.