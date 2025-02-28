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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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рф заявила, що США схвалили призначення нового російського посла

Київ • УНН

 • 19976 перегляди

США дали агреман на призначення олександра дарчієва послом росії у Вашингтоні. Він відомий жорсткою позицією щодо України. Також відомо, що дарчієв раніше був послом у Канаді.

рф заявила, що США схвалили призначення нового російського посла

У США дали згоду на призначення послом росії у Вашингтоні директора Департаменту Північної Атлантики МЗС олександра дарчієва. 

Про це заявили в МЗС рф, передає УНН.

МЗС рф повідомляє, що під час консультацій делегацій росії та США, які відбулися 27 лютого в Стамбулі, американська сторона передала офіційну ноту з агреманом на призначення директора департаменту Північної Атлантики мзс росії олександра дарчієва новим надзвичайним і повноважним послом російської федерації в США.

Його від'їзд до місця служби в місто Вашингтон очікується найближчим часом

- йдеться в повідомленні.

дарчієв із 2005 до 2010 року був радником-посланником посольства росії у США, із 2014 до 2021 року - послом росії в Канаді.

Переговори США та рф підвищили попит на облігації, які фінансують війну путіна27.02.2025, 19:59 • 28995 переглядiв

Доповнення

мзс росії повідомляло, що 27 лютого у Стамбулі відбулися російсько-американські консультації щодо роботи дипломатичних представництв обох країн.

Одним із питань, які підняла російська сторона, стала можливість відновлення прямого авіасполучення між росією і США.

Видання Bloomberg повідомляло, що Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон хоче розбавити зв'язки Китаю і росії, не сіючи розколу між сусідами, які мають ядерну зброю.

Що дарчієв говорив про війну проти України

У грудні 2022 року олександр дарчієв заявляв, що переговори будуть передчасними, "доки потік зброї та фінансування режиму Зеленського не припиниться, а американські військовослужбовці/найманці/інструктори НАТО не покинуть країну".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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