Российский дипломат заявил, что "инструкторы НАТО должны покинуть Украину до начала мирных переговоров"

ukru
Эксклюзив
16:00 • 50440 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 114812 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 122480 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 107086 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102056 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 85916 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110401 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135860 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122930 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136665 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 131915 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 128145 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113634 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 62079 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 50088 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225707 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256301 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194908 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200469 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 62027 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113625 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118187 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125816 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140987 просмотра
Актуальное
Российский дипломат заявил, что "инструкторы НАТО должны покинуть Украину до начала мирных переговоров"

Российский дипломат заявил, что "инструкторы НАТО должны покинуть Украину до начала мирных переговоров"

Киев • УНН

 • 996022 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Российский дипломат заявил в пятницу, что переговоры о "гарантиях безопасности" россии не могут состояться, пока в Украине остаются натовские инструкторы и "наемники" и пока продолжаются поставки западного оружия в страну, передает УНН.

Детали

В интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС александр дарчиев, глава департамента Северной Америки мид россии, заявил, что переговоры будут преждевременными, "пока поток оружия и финансирование режима Зеленского не прекратится, а американские военнослужащие/наемники/инструкторы НАТО не покинут страну".

В своем комментарии дарчиев сказал, что переговорам также должно предшествовать "признание реалий, которые мы определили на местах", имея в виду контроль россии над частями восточной и южной Украины.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор владимир путин не является субъектом диалога и утратил адекватность. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы