Детали

В интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС александр дарчиев, глава департамента Северной Америки мид россии, заявил, что переговоры будут преждевременными, "пока поток оружия и финансирование режима Зеленского не прекратится, а американские военнослужащие/наемники/инструкторы НАТО не покинут страну".

В своем комментарии дарчиев сказал, что переговорам также должно предшествовать "признание реалий, которые мы определили на местах", имея в виду контроль россии над частями восточной и южной Украины.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор владимир путин не является субъектом диалога и утратил адекватность.