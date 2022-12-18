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"Він не є суб'єктом діалогу": Зеленський про можливість переговорів з путіним

"Він не є суб'єктом діалогу": Зеленський про можливість переговорів з путіним

Київ • УНН

 • 624729 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор володимир путін не є суб'єктом діалогу і втратив адекватність. Про це він заявив в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Зараз дуже складно. Зараз він (путін – ред.) не розуміє. Я не впевнений, що він адекватно розуміє, що відбувається. Я не впевнений, що він в цілому готовий робити висновки тієї трагедії, яку він завдав нам, світу і своєму суспільству. Немає зворотності у цих діях. Іноді хтось з лідерів держав каже: Чому би вам не сісти, не поговорити з ним. Він не є суб'єктом діалогу", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що дуже складно, коли ти сидиш голіруч, а навпроти тебе людина в якої кулемет або ядерна зброя.

"Вона прийшла на зустріч з ядерною зброєю в руках або в голові, це немає значення. Вона прийшла не для того, щоб говорити про мир. Ця людина говорить про мир, який вона бачить, але ми бачимо різний мир. У нас різна ментальність", – розповів Зеленський.

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Президент вважає, що путін втратив адекватність.

"Я вважаю, що (путін – ред.) звичайна людина з незвичайними повноваженнями. І оскільки він є "великою людиною", як усі собі уявляють, то ці повноваження його змінили й він втратив адекватність, тому що потрібно бути дуже сильною людиною з достатнім внутрішнім розвитком і широким світоглядом для того, щоб витримати ту владу, яку йому історично дали. Я вважаю, що він її не витримав і перетворився на авторитарну людину", – розповів Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Володимир Зеленський заявив, що переговори з росією можливі, але не з нинішньою.

Також в інтервʼю LCI він сказав, що ядерні погрози російського диктатора володимира путіна є доказом слабкості та неповноцінності.

Українські Національні Новини

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