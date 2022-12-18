Тактика путіна така ж брудна, як і тактика Гітлера – Зеленський

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"росія крок за кроком повторює війну фашистського режиму, режиму Гітлера. Той наносив по Європі, включно з Україною, удари по інфраструктурі, було бомбардування. Було бомбардування по електроенергії, водопостачанню, щоб у людей була паніка, щоб вони починали бігти, тобто сіяли хаос для того, щоб легше потім було зруйнувати повністю міста. Бо міста, коли немає людей, легше повністю зруйнувати. Тактика президента путіна така ж брудна, як і тактика Гітлера", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що ця тактика абсолютно зрозуміла.

"Тому ми готові відстояти. Світ один раз пережив таку хвилю агресії, я думаю і другий раз переживе", – додав президент.

Нагадаємо

16 грудня росія завдала чергового удару по енергетичній системі України. Володимир Зеленський повідомив, що багато громадян залишилося без води та світла.

17 грудня дефіцит електроенергії в Україні був значним.