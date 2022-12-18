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Тактика путина такая же грязная, как и тактика Гитлера – Зеленский

Тактика путина такая же грязная, как и тактика Гитлера – Зеленский

Киев • УНН

 • 524942 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Тактика президента россии владимира путина такая же грязная, как и тактика немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, передає корреспондент УНН.

Цитата

"россия шаг за шагом повторяет войну фашистского режима, режима Гитлера. Тот наносил по Европе, включая Украину, удары по инфраструктуре, была бомбардировка. Была бомбардировка по электроэнергии, водоснабжению, чтобы у людей была паника, чтобы они начинали бежать, то есть сеяли хаос для того, чтобы легче потом было разрушить полностью города. Потому что города, когда нет людей, легче полностью разрушить. Тактика президента путина такая же грязная, как и тактика Гитлера", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что эта тактика совершенно понятна.

"Поэтому мы готовы отстоять. Мир однажды пережил такую волну агрессии, я думаю и второй раз переживет", – добавил президент.

Напомним

16 декабря россия нанесла очередной удар по энергетической системе Украины. Владимир Зеленский сообщил, что многие граждане остались без воды и света.

17 декабря дефицит электроэнергии в Украине был значительным.

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