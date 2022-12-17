Енергосиситема відновлюється після атаки рф, дефіцит електроенергії значний - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Енергосиситема України відновлюється після 9-ї ворожої атаки, тривають аварійно-відновлювальні роботи, дефіцит електроенергії є значним, обленерго доведено ліміти споживання, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватись після 9-го ракетного удару ворога. Дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання", - повідомили у компанії.
Деталі
Як повідомляє Укренерго:
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- Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності.
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- Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком.
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- На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
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Зазначається, що стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово.
"Звертаємо увагу, що режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії, відповідно до вимог “Правил ринку електроенергії", було завершено вчора о 19:15. Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі", - вказали також у компанії.
Доповнення
Російські загарбники 16 грудня завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.