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Энергосистема восстанавливается после атаки рф, дефицит электроэнергии значителен - Укрэнерго

Энергосистема восстанавливается после атаки рф, дефицит электроэнергии значителен - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 665177 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Энергосистема Украины восстанавливается после 9-й вражеской атаки, продолжаются аварийно-восстановительные работы, дефицит электроэнергии значительный, облэнерго доведены лимиты потребления, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9-го ракетного удара врага. Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще значительный. Всем облэнерго доведены лимиты потребления", - сообщили в компании.

Детали

Как сообщает Укрэнерго:

  • Продолжается процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности.
  • Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику.
  • На энергообъектах, поврежденных обстрелами, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Отмечается, что состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

"Обращаем внимание, что режим чрезвычайной ситуации, введенный исключительно для операций на рынке электроэнергии, в соответствии с требованиями “Правил рынка электроэнергии", был завершен вчера в 19:15. На данный момент рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме", - указали также в компании.

Дополнение

Российские захватчики 16 декабря нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Всего враг выпустил 98 ракет и произвел более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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