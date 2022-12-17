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За день майже 6 млн українцям повернули електропостачання

За день майже 6 млн українцям повернули електропостачання

Київ • УНН

 • 568469 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Через нову хвилю російських ударів по енергетичній системі України та негоді, багато громадян залишаються без воду та світло. Енергетики за сьогодні майже 6 млн українцям повернули електрику.

Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців. Ремонтні роботи тривають зараз, вони тривають без перерви після вчорашнього удару терористів”, — сказав Гарант.

Як зазначив Президент, стабілізаційні роботи тривають і часу для цього потрібно багато. Окрім проблеми з електрикою, постали нові — з постачанням тепла та води.

“Найскладніша ситуація — це Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення: це і Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста й області”.

Додамо

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що очікувати повернення на планові графіки відключення світла у Києві наразі зарано, проте в місті вже повністю відновили водопостачання та частково теплопостачання.

                     

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