За день почти 6 млн. украинцам вернули электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Из-за новой волны российских ударов по энергетической системе Украины и непогоды многие граждане остаются без воды и света. Энергетики за сегодня почти 6 млн. украинцам вернули электричество.
Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский, пишет УНН.
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“За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. Ремонтные работы продолжаются сейчас, они продолжаются без перерыва после вчерашнего удара террористов”, — сказал Гарант.
Как отметил Президент, стабилизационные работы продолжаются и времени для этого нужно много. Кроме проблемы с электричеством, возникли новые — с поставкой тепла и воды.
“Самая сложная ситуация — это Киев и область, Винница и область, Львов и область. Но и в многих других регионах есть, к сожалению, масштабные отключения: это и Днепр и область, Волынь, Житомирская, Закарпатье, Франковская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Черниговская и другие области”.
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Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что ожидать возвращения на плановые графики отключения света в Киеве пока рано, однако в городе уже полностью восстановили водоснабжение и частично теплоснабжение.