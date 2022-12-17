Повернення на планові графіки відключення світла в Києві очікувати наразі зарано - КМВА

Цитата

“Завдяки роботі комунальників та енергетиків нам вдалося відновити водопостачання. У всіх районах міста Києва вода вже є. Можливо, у деяких будівлях все ще недостатній тиск, але декілька годин, тиск набере норми, та вода буде постачатися в нормальному штатному режимі. Тепло частково вже подано. Що стосується остаточної подачі водо- та теплопостачання, ми очікуємо, що це станеться у найближчий час. Що стосується електроенергії – працюють графіки аварійного відключення, на жаль. Тому казати, коли ми перейдемо на планові графіки – поки зарано”, – сказав він.

Деталі

Голова КМВА наголосив, що у Києві повністю обладнані та функціонують 430 стаціонарних "пунктів незламності". Окрім цього, працюють 60 таких пунктів від ДСНС. На цих пунктах є генератори та світло, можна підзарядити гаджети. Також там оснащені окремі місця для дітей, навіть для немовлят.

“Київ – це частина України. Тому для того, щоб стабілізувати загальнодержавну ситуацію по подачі електроенергії, відповідно, Укренерго виділяє на Київ щодобово певний ліміт, який ми розподіляємо на об’єкти критичної інфраструктури – це водопостачання, теплопостачання. Оператори мобільного зв’язку теж входять у цей перелік для того, щоб забезпечити комфортне існування киян. Усе інше – уже в другу чергу, але це не означає, що ми про них забули”, – пояснив Попко.

Доповнення

В Укренерго повідомили, що енергосистема України відновлюється після 9-ї ворожої атаки, тривають аварійно-відновлювальні роботи, дефіцит електроенергії є значним, обленерго доведено ліміти споживання.