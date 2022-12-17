Повернення на планові графіки відключення світла в Києві очікувати наразі зарано - КМВА

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18018 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 51364 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 90499 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 141398 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 166264 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 342307 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 218577 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193215 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 327082 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458993 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 36313 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 36854 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 35672 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 29772 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 29787 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 342303 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 327080 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 544877 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 675811 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695986 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 76739 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 113841 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198893 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224934 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217947 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Повернення на планові графіки відключення світла в Києві очікувати наразі зарано - КМВА

Повернення на планові графіки відключення світла в Києві очікувати наразі зарано - КМВА

Київ • УНН

 • 845820 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Очікувати повернення на планові графіки відключення світла у Києві наразі зарано, проте в місті вже повністю відновили водопостачання та частково теплопостачання. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

Цитата

“Завдяки роботі комунальників та енергетиків нам вдалося відновити водопостачання. У всіх районах міста Києва вода вже є. Можливо, у деяких будівлях все ще недостатній тиск, але декілька годин, тиск набере норми, та вода буде постачатися в нормальному штатному режимі. Тепло частково вже подано. Що стосується остаточної подачі водо- та теплопостачання, ми очікуємо, що це станеться у найближчий час. Що стосується електроенергії – працюють графіки аварійного відключення, на жаль. Тому казати, коли ми перейдемо на планові графіки – поки зарано”, – сказав він.

Деталі

Голова КМВА наголосив, що у Києві повністю обладнані та функціонують 430 стаціонарних "пунктів незламності". Окрім цього, працюють 60 таких пунктів від ДСНС. На цих пунктах є генератори та світло, можна підзарядити гаджети. Також там оснащені окремі місця для дітей, навіть для немовлят.

“Київ – це частина України. Тому для того, щоб стабілізувати загальнодержавну ситуацію по подачі електроенергії, відповідно, Укренерго виділяє на Київ щодобово певний ліміт, який ми розподіляємо на об’єкти критичної інфраструктури – це водопостачання, теплопостачання. Оператори мобільного зв’язку теж входять у цей перелік для того, щоб забезпечити комфортне існування киян. Усе інше – уже в другу чергу, але це не означає, що ми про них забули”, – пояснив Попко.

Доповнення

В Укренерго повідомили, що енергосистема України відновлюється після 9-ї ворожої атаки, тривають аварійно-відновлювальні роботи, дефіцит електроенергії є значним, обленерго доведено ліміти споживання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаКиїв
Bitcoin
$82,400.10
Золото
$3,156.60
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.33