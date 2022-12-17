Возвращения на плановые графики отключения света в Киеве ждать пока рано - КГВА

Цитата

“Благодаря работе коммунальщиков и энергетиков нам удалось восстановить водоснабжение. Во всех районах Киева вода уже есть. Возможно, в некоторых зданиях все еще недостаточное давление, но за несколько часов давление наберет норму, и вода будет поставляться в нормальном штатном режиме. Тепло частично уже подано. Что касается окончательной подачи водо- и теплоснабжения, мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время. Что касается электроэнергии – работают графики аварийного отключения, к сожалению. Поэтому говорить, когда мы перейдем на плановые графики – пока рано”, – сказал он.

Детали

Глава КГВА отметил, что в Киеве полностью оборудованы и функционируют 430 стационарных "пунктов несокрушимости". Кроме того, работают 60 таких пунктов от ГСЧС. На этих пунктах есть генераторы и свет, можно подзарядить гаджеты. Также там оборудованы отдельные места для детей, даже для младенцев.

“Киев – это часть Украины. Поэтому для того, чтобы стабилизировать общегосударственную ситуацию по подаче электроэнергии, соответственно, Укрэнерго выделяет на Киев ежесуточно определенный лимит, который мы распределяем на объекты критической инфраструктуры – это водоснабжение, теплоснабжение. Операторы мобильной связи тоже входят в этот перечень для того, чтобы обеспечить комфортное существование киевлян. Все остальное – уже во вторую очередь, но это не значит, что мы о них забыли”, – объяснил Попко.

Дополнение

В Укрэнерго сообщили, что энергосистема Украины восстанавливается после 9-й вражеской атаки, продолжаются аварийно-восстановительные работы, дефицит электроэнергии является значительным, облэнерго доведены лимиты потребления.