"Он не является субъектом диалога": Зеленский о возможности переговоров с путиным

Детали

"Сейчас очень сложно. Сейчас он (путин – ред.) не понимает. Я не уверен, что он адекватно понимает, что происходит. Я не уверен, что он в целом готов делать выводы той трагедии, которую он сделал нам, миру и своему обществу. Нет возвратности в этих действиях. Иногда кто-то из лидеров государств говорит: Почему бы вам не сесть, не поговорить с ним. Он не является субъектом диалога", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что очень сложно, когда ты сидишь с голыми руками, а напротив тебя человек у которого пулемет или ядерное оружие.

"Он пришел на встречу с ядерным оружием в руках или в голове, это неважно. Он пришел не для того, чтобы говорить о мире. Этот человек говорит о мире, который он видит, но мы видим разный мир. У нас разная ментальность", – рассказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тактика путина такая же грязная, как и тактика Гитлера – Зеленский



Президент считает, что путин потерял адекватность.

"Я считаю, что (путин – ред.) обычный человек с необычными полномочиями. И поскольку он является "большим человеком", как все себе представляют, то эти полномочия его изменили и он потерял адекватность, потому что нужно быть очень сильным человеком с достаточным внутренним развитием и широким мировоззрением для того, чтобы выдержать ту власть, которую ему исторически дали. Я считаю, что он ее не выдержал и превратился в авторитарного человека", – рассказал Зеленский.

Напомним

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры с россией возможны, но не с нынешней.

Также в интервью LCI он сказал, что ядерные угрозы российского диктатора владимира путина являются доказательством слабости и неполноценности.