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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Переговорів із нацистською росією не буде - Зеленський

Переговорів із нацистською росією не буде - Зеленський

Київ • УНН

 • 975405 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що переговори з рф можливі, але не із нинішньою нацистською росією. Про це він заявив в інтерв'ю LCI, передає УНН.

Деталі

Зеленський сказав, що наразі немає предмета для розмови, незважаючи на заклики третіх сторін.

"Все, що нас цікавить - це звільнення наших власних земель, після чого нам доведеться говорити з росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Саме з такою росією я готовий вести переговори, але не з тією росією, яка є на даний момент з нацистською росією", - зазначив він.

Зеленський також висловив впевненість, що російський диктатор володимир путін не хоче миру.

"Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися", - сказав президент України.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський у інтервʼю LCI заявив, що ядерні погрози російського диктатора володимира путіна є доказом слабкості та неповноцінності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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