Переговоров с нацистской россией не будет – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что переговоры с рф возможны, но не с нынешней нацистской россией. Об этом он заявил в интервью LCI, передает УНН.
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Зеленский сказал, что пока нет предмета для разговора, несмотря на призывы третьих сторон.
"Все, что нас интересует - это освобождение наших собственных земель, после чего нам придется говорить с россией, готовой уважать своего собеседника и возвращать то, что нам принадлежит. Именно с такой россией я готов вести переговоры, но не с той россией, которая есть на данный момент с нацистской россией", - отметил он.
Зеленский также выразил уверенность, что российский диктатор владимир путин не хочет мира.
"Я не уверен, что он готов делать выводы из той трагедии, которую он нанес Украине, миру, но прежде всего своему обществу, своей стране. Знаю, что некоторые предлагают сесть с ним за стол переговоров, но я не вижу, о чем договариваться", - сказал президент Украины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью LCI заявил, что ядерные угрозы российского диктатора владимира путина являются доказательством слабости и неполноценности.