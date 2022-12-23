Російський дипломат заявив, що "інструктори НАТО мають залишити Україну до початку мирних переговорів"

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В інтерв'ю російському державному інформаційному агентству ТАРС олександр дарчієв, голова департаменту Північної Америки мзс росії, заявив, що переговори будуть передчасними, "поки потік зброї та фінансування режиму Зеленського не припиниться, а американські військовослужбовці/найманці/інструктори НАТО не покинуть країну".

У своєму коментарі дарчієв сказав, що переговорам також має передувати "визнання реалій, які ми визначили на місцях", маючи на увазі контроль росії над частинами східної та південної України.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор володимир путін не є суб'єктом діалогу і втратив адекватність.