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рф заявила, что США одобрили назначение нового российского посла

Киев • УНН

 • 19976 просмотра

США дали агреман на назначение александра дарчиева послом россии в Вашингтоне. Он известен жесткой позицией по Украине. Также известно, что дарчиев ранее был послом в Канаде.

рф заявила, что США одобрили назначение нового российского посла

В США дали согласие на назначение послом россии в Вашингтоне директора Департамента Северной Атлантики мид александра дарчиева. 

Об этом заявили в мид рф, передает УНН.

мид рф сообщает, что в ходе состоявшихся 27 февраля в Стамбуле консультаций делегаций россии и США американская сторона передала официальную ноту с агреманом на назначение директора Департамента Северной Атлантики мид россии александра дарчиева новым Чрезвычайным и Полномочным Послом российской федерации в США.

Его отъезд к месту службы в город Вашингтон ожидается в ближайшее время

- говориться в сообщении.

дарчиев с 2005 по 2010 год был советником-посланником посольства россии в США, с 2014 по 2021 год - послом россии в Канаде.

Переговоры США и рф повысили спрос на облигации, которые финансируют войну путина27.02.2025, 19:59 • 28992 просмотра

Дополнение

мид россии сообщало, что 27 февраля в Стамбуле состоялись российско-американские консультации по работе дипломатических представительств обеих стран.

Одним из вопросов, которые подняла российская сторона, стала возможность восстановления прямого авиасообщения между россией и США.

Издание Bloomberg сообщало, что Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет разбавить связи Китая и России, не сея раскола между соседями, которые имеют ядерное оружие.

Что дарчиев говорил о войне против Украины

В декабре 2022 года александр дарчиев заявлял, что переговоры будут преждевременными, "пока поток оружия и финансирование режима Зеленского не прекратится, а американские военнослужащие/наемники/инструкторы НАТО не покинут страну".

Анна Мурашко

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