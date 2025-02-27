Переговоры США и рф повысили спрос на облигации, которые финансируют войну путина

Спрос на российские облигации, финансирующие войну путина, вырос после возобновления переговоров с США. Это повлекло рекордные займы на внутреннем рынке, поскольку изменения в геополитике подтолкнули инвесторов к покупке местных активов, несмотря на санкции и рост военных расходов. Об этом информирует УНН с ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

Последние размещения облигаций Министерства финансов стали крупнейшими с начала 2022 года. За три последних аукциона правительство продало облигации на 608 миллиардов рублей (6,9 миллиарда долларов), что составляет 60% от запланированного объема на первый квартал, согласно данным Bloomberg.

Местный долг является основным источником финансирования дефицита бюджета россии, который вырос после начала войны в Украине. Расходы на армию занимают около трети бюджета, а рост спроса на облигации помогает финансировать эти расходы.

Государственные расходы выросли более чем на 70% в январе, что привело к большому дефициту. С одновременным давлением на экспортные доходы из-за санкций США, в частности в отношении российской нефтяной промышленности.

Основным фактором и драйвером роста спроса на ОФЗ стали события в геополитике - отметил Искандер Луцко, руководитель портфельного управления в Istar Capital.

Он имел в виду возобновленные переговоры с США.

Ставки на то, что война вскоре закончится, приводят к росту интереса среди местных институциональных инвесторов, управленческих компаний и банков, сказал он.

После телефонного разговора между президентами россии и США Вашингтон приблизился к москве, и критика Трампа в адрес Владимира Зеленского, которого он назвал "диктатором", а также его призыв к личным переговорам с путиным, шокировали европейских союзников. Это укрепило впечатление о большом повороте во внешней политике США.

Отмечается, что изменения вызвали бум на финансовых рынках россии и других восточноевропейских стран. российский рубль стал лучшей валютой среди развивающихся стран, укрепившись на 15% против доллара. Также главный фондовый индекс страны вырос на 15%.

Многие участники рынка считают, что война в Украине скоро закончится, и это влечет за собой ожидания дальнейшего укрепления рубля - пояснила Татьяна Орлова, экономист Oxford Economics.

Она предположила, что может существовать ожидание, будто администрация Трампа не будет следить за соблюдением последнего этапа санкций.

Индекс государственных облигаций вырос на 4% с 12 февраля. Разговор путина с Трампом повысил доходность ОФЗ до уровней, которые ранее ожидали только в следующем году.

Спрос на два выпуска облигаций составил 324 миллиарда рублей, что позволило привлечь около 148 миллиардов рублей по ставке около 16%, согласно данным Министерства финансов.

Однако на 1 января доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла лишь 4%.

Луцко отметил, что конец войны будет "полезным" для российской экономики, поскольку поможет снизить бюджетные расходы и будет стимулировать производство гражданской продукции, что в свою очередь уменьшит инфляционные процессы. Это может привести к ослаблению монетарной политики и снижению доходности долгосрочных облигаций.

Большую часть второй половины 2024 года центральный банк пытался сдержать устойчиво высокую инфляцию с помощью агрессивного повышения ставок на 500 базисных пунктов. Однако политики на последних двух заседаниях удерживали ориентир на рекордно высоком уровне 21% - пишет издание.

Министерству финансов было сложно привлечь достаточно средств через рынок облигаций, и поэтому правительство начало предлагать плавающие ОФЗ, что увеличило риски для бюджета и расходов на обслуживание долга.

Хотя ситуация остается неопределенной, москва не планирует прекращать огонь, пока не получит "стабильный результат, который устраивает россию". Дата саммита между Трампом и путиным также еще не определена.

Глава центрального банка Эльвира Набиуллина не спешит менять монетарную политику, подчеркивая длительное сохранение жестких условий для борьбы с инфляцией, и не исключает еще одного повышения ставки.

Луцко отметил, что аукционы Министерства финансов отражают эти ожидания.

Напомним

Санкционный пакет, который администрация Джо Байдена приняла 8 января 2025 года и который сейчас начнет вступать в силу, может стоить России до 1,5% ее ВВП.

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