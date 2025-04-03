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Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

Киев • УНН

 • 112855 просмотра

Вышел новый трейлер «Мира Юрского периода: Возрождение», где Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе. Актриса давно мечтала сыграть в легендарной ленте.

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

Премьера фильма "Мир Юрского периода: Возрождение" состоится 2 июля 2025 года. Новый трейлер перезапуска франшизы дебютировал на CinemaCon в среду в рамках презентации Universal для владельцев кинотеатров. В нем сыграет Скарлетт Йоханссон, которая поделилась, что сыграть в легендарной ленте было ее мечтой в течение 15 лет.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Действие новой части легендарного фильма разворачивается через пять лет после событий в "Доминирование мира Юрского периода" 2022 года. Динозавры пытаются выжить из-за изменений окружающей среды. Несколько существ все еще можно найти на острове, где когда-то располагался исследовательский центр для Парка Юрского периода.

Несмотря на высокую вероятность быть разорванным на части велоцирапторами, команда ученых отправляется на сверхсекретную миссию, чтобы попытаться извлечь ДНК динозавров, которую можно использовать для изготовления спасательных лекарств.

В трейлере ленты показана драматическая попытка похитить яйца кетцалькоатлюса, которая заканчивается стремительными перегонами с ящерами. Попытка мозазавра перевернуть лодку группы исследователей и их вооруженных проводников.

Также в отрывке фильма показали мутировавшего динозавра, который выглядит как огнедышащий Т-Рекс.

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Режиссером фильма стал Гарет Эдвардс ("Годзилла" и "Изгой-один: История Звездных войн") не знаком с франшизой. Он работал по сценарию Дэвида Кеппа, который написал сценарий к "Парку Юрского периода" 1993 года, фильму, с которого все началось и его продолжение 1997 года "Затерянный мир". К работе над новой лентой также присоединились Руперт Френд, Мануэль Гарсиа-Рульфо, Луна Блез, Дэвид Яконо и Эд Скрейн.

Долгожданная роль Скарлетт Йоханссон

На премьере фильма Скарлетт Йоханссон сказала, что она большая поклонница киноленты и давно мечтали сыграть во франшизе.

Сняться в фильме "Юрский период" было мечтой всей жизни. В течение последних 15 лет я протягивала руку и говорила, что я свободна, я здесь

- сказала она незадолго до того, как представить новый трейлер.

В ответ режиссер Гарет Эдвардс пошутил: "Она слишком дорогая".

Актриса поделилась, что на этот раз она обратилась непосредственно к Стивену Спилбергу, режиссеру первого фильма и крестному отцу франшизы.

Я сказала ему, что сыграю любую роль, даже если меня съедят за первые пять минут

- сказала Йоханссон.

"Спойлер", - отметил Эдвардс.

Напомним

Ранее УНН писал, что голливудская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, что потратила годы на пересылку отчетов о новых фильмах "Парка Юрского периода" своим агентам, потому что отчаянно хотела присоединиться к этой долговременной франшизе.

Я действительно сходила с ума от этого фильма, и я спала в палатке "Парка Юрского периода" в своей спальне, которую я делила с сестрой в течение года

- поделилась она.
Алена Уткина

Алена Уткина

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