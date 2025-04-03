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Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

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Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

Київ • УНН

 • 135540 перегляди

Вийшов новий трейлер «Світу Юрського періоду: Відродження», де Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі. Акторка давно мріяла зіграти у легендарній стрічці.

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

Прем’єра фільму "Світ Юрського періоду: Відродження" відбудеться 2 липня 2025 року. Новий трейлер перезапуску франшизи дебютував на CinemaCon у середу в рамках презентації Universal для власників кінотеатрів. У ньому зіграє Скарлетт Йогансон, яка поділилася, що зіграти у легендарній стрічці було її мрією протягом 15 років.

Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Дія нової частини легендарного фільму розгортається через п’ять років після подій у "Домінування світу Юрського періоду" 2022 року. Динозаври намагаються вижити через зміни навколишнього середовища. Кілька істот все ще можна знайти на острові, де колись був розташований дослідницький центр для Парку Юрського періоду.

Попри високу ймовірність бути розірваним на частини велоцирапторами, команда вчених вирушає на надсекретну місію, щоб спробувати витягти ДНК динозаврів, яку можна використати для виготовлення рятувальних ліків.

У трейлері стрічки показана драматична спроба викрасти яйця кетцалькоатлюса, яка закінчується стрімкими перегонами із ящерами. Спроба мозазавра перекинути човен групи дослідників та їхніх озброєних провідників.

Також у відривку фільму показали мутованого динозавра, який виглядає як вогнедишний Т-Рекс.

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Режисером фільму став Гарет Едвардс ("Годзілла" та "Ізгой-один: Історія Зоряних воєн") не знайомий із франшизою. Він працював за сценарієм Девіда Кеппа, який написав сценарій до "Парку Юрського періоду" 1993 року, фільму, з якого все розпочалося та його продовження 1997 року "Загублений світ". До роботи над новою стрічкою також долучилися Руперт Френд, Мануель Гарсіа-Рульфо, Луна Блез, Девід Яконо та Ед Скрейн.

Довгоочікувана роль Скарлетт Йогансон

На прем'єрі фільму Скарлетт Йоганссон сказала, що вона велика прихильниця кінострічки та давно мріяли зіграти у франшизі.

Знятися у фільмі "Юрський період" було мрією всього життя. Протягом останніх 15 років я простягала руку і казала, що я вільна, я тут

- сказала вона незадовго до того, як представити новий трейлер.

У відповідь режисер Гарет Едвардс пожартував: "Вона надто дорога".

Акторка поділилася, що цього разу вона звернулась безпосередньо до Стівена Спілберга, режисера першого фільму та хрещеного батька франшизи.

Я сказала йому, що зіграю будь-яку роль, навіть якщо мене з'їдять за перші п'ять хвилин

- сказала Йоганссон.

"Спойлер", - зазначив Едвардс.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон розповіла, що витратила роки на пересилання звітів про нові фільми "Парку Юрського періоду" своїм агентам, тому що відчайдушно хотіла приєднатися до цієї довготривалої франшизи.

Я дійсно божеволіла від цього фільму, і я спала в наметі "Парку Юрського періоду" у своїй спальні, яку я ділила з сестрою протягом року

- поділилась вона.
Альона Уткіна

Альона Уткіна

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