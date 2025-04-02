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“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

Київ • УНН

 • 145056 перегляди

Marvel розглядає можливість повернення героїв Netflix, включаючи Залізного кулака. Фін Джонс готовий знову зіграти Денні Ренда та довести, що критики помиляються.

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

За умовами контракту, персонажі серії Marvel від Netflix не мали з'являтися на екранах після закінчення серіалів протягом двох років. Нещодавно "Сміливець" Чарлі Кокса офіційно став частиною кінематографічного всесвіту Marvel. А місяцем пізніше керівник потокової трансляції та телебачення Marvel Studios повідомив, що розглядає повернення та інших героїв. Зокрема Джессіки Джонс, Люка Кейджа та Залізного кулака.

Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Серія оригіналів Marvel від Netflix розпочалася з виходу фільму "Daredevil" у квітні 2015 року. Потім послідували три інших шоу про супергероїв, а також "The Defenders" 2017 року. Усі серіали Netflix-Marvel були скасовані у 2018 та 2019 роках напередодні запуску Disney+ у листопаді 2019 року.

Контракт забороняв шоу та персонажам Marvel від Netflix з’являтися в будь-яких серіалах або фільмах, які не належать Netflix, протягом принаймні двох років після скасування кожного серіалу.

Повернення персонажів Marvel від Netflix на екрани

У січні "Сміливець" Чарлі Кокса офіційно став частиною кінематографічного всесвіту Marvel. А у лютому керівник потокової трансляції та телебачення Marvel Studios Бред Віндербаум здійняв шум, сказавши Entertainment Weekly, що MCU "вивчає" можливість повернення інших героїв Netflix, окрім Кокса.

Серед них були названі Джессіка Джонс Крістен Ріттер, Люк Кейдж Майка Колтера та Залізний кулак Фіна Джонса.

Це так захоплююче мати можливість грати в цій пісочниці. Очевидно, що у нас немає необмежених ресурсів для оповідання, як у коміксів. Це має справу з акторами, часом і величезним масштабом виробництва, щоб побудувати кінематографічний всесвіт. Але я можу просто сказати, що всі ці змінні враховані, це, безперечно, щось творчо надзвичайно захоплююче

- минулого місяця прокоментував Віндербаум Entertainment Weekly рішення додати більше героїв Netflix до MCU.

Залізний кулак у виконанні Фіна

Джонса знову з'явиться на екранахФін Джонс зіграв роль Денні Ренда (він же "Залізний кулак") у двох сезонах "Залізного кулака" на Netflix, а також грав супергероя в "Люку Кейджу" та "Захисниках".

Тоді критики та шанувальники вважали серіал Джонса найгіршим серед серіалів Marvel від Netflix, серед яких також були "Сміливець" і "Джесіка Джонс". Проте нещодавно актор з’явився на аніме-конференції LaConve у Мексиці та заявив, що фанати "бажають побачити" його повернення в ролі Залізного Кулака у кінематографічному всесвіті Marvel.

Мені добре відома критика персонажа та моєї ролі в ньому. Моя відповідь на це така: "Дай мені довбаний шанс, чоловіче. Я тут і готовий. Я хочу довести, що люди помиляються. Тож я хотів би, щоб це сталося

- заявив Джонс. 

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву "Spider-Man: Brand New Day". Прем'єра запланована на 31 липня 2026 року, а зйомки розпочнуться вже цього літа.

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