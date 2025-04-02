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“Железный кулак” может снова появиться на экранах: MCU рассматривает возвращение героев Marvel от Netflix

Киев • УНН

 • 145039 просмотра

Marvel рассматривает возможность возвращения героев Netflix, включая Железного кулака. Финн Джонс готов снова сыграть Дэнни Рэнда и доказать, что критики ошибаются.

“Железный кулак” может снова появиться на экранах: MCU рассматривает возвращение героев Marvel от Netflix

По условиям контракта, персонажи серии Marvel от Netflix не должны были появляться на экранах после окончания сериалов в течение двух лет. Недавно "Сорвиголова" Чарли Кокса официально стал частью кинематографической вселенной Marvel. А месяцем позже руководитель потоковой трансляции и телевидения Marvel Studios сообщил, что рассматривает возвращение и других героев. В частности Джессики Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Серия оригиналов Marvel от Netflix началась с выхода фильма "Daredevil" в апреле 2015 года. Затем последовали три других шоу о супергероях, а также "The Defenders" 2017 года. Все сериалы Netflix-Marvel были отменены в 2018 и 2019 годах в преддверии запуска Disney+ в ноябре 2019 года.

Контракт запрещал шоу и персонажам Marvel от Netflix появляться в каких-либо сериалах или фильмах, не принадлежащих Netflix, в течение как минимум двух лет после отмены каждого сериала.

Возвращение персонажей Marvel от Netflix на экраны

В январе "Сорвиголова" Чарли Кокса официально стал частью кинематографической вселенной Marvel. А в феврале руководитель потоковой трансляции и телевидения Marvel Studios Брэд Виндербаум поднял шум, сказав Entertainment Weekly, что MCU "изучает" возможность возвращения других героев Netflix, кроме Кокса.

Среди них были названы Джессика Джонс Кристен Риттер, Люк Кейдж Майка Колтера и Железный кулак Финна Джонса.

Это так увлекательно иметь возможность играть в этой песочнице. Очевидно, что у нас нет неограниченных ресурсов для повествования, как в комиксах. Это имеет дело с актерами, временем и огромным масштабом производства, чтобы построить кинематографическую вселенную. Но я могу просто сказать, что все эти переменные учтены, это, безусловно, что-то творчески чрезвычайно увлекательное

- в прошлом месяце прокомментировал Виндербаум Entertainment Weekly решение добавить больше героев Netflix к MCU.

Железный кулак в исполнении Финна

Джонса снова появится на экранахФинн Джонс сыграл роль Дэнни Рэнда (он же "Железный кулак") в двух сезонах "Железного кулака" на Netflix, а также играл супергероя в "Люке Кейдже" и "Защитниках".

Тогда критики и поклонники считали сериал Джонса худшим среди сериалов Marvel от Netflix, среди которых также были "Сорвиголова" и "Джессика Джонс". Однако недавно актер появился на аниме-конференции LaConve в Мексике и заявил, что фанаты "хотят увидеть" его возвращение в роли Железного Кулака в кинематографической вселенной Marvel.

Мне хорошо известна критика персонажа и моей роли в нем. Мой ответ на это таков: "Дай мне чертов шанс, мужик. Я здесь и готов. Я хочу доказать, что люди ошибаются. Поэтому я хотел бы, чтобы это произошло

- заявил Джонс. 

Напомним

Ранее УНН писал, что четвертая часть саги "Человек-паук" с Томом Холландом в главной роли получила официальное название "Spider-Man: Brand New Day". Премьера запланирована на 31 июля 2026 года, а съемки начнутся уже этим летом.

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