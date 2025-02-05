Скарлетт Йоганссон розповіла, як роками намагалася потрапити у франшизу "Парк Юрського періоду"

Голлівудська акторка Скарлетт Йоганссон сказала в інтерв'ю Vanity Fair, що вона витратила роки на пересилання звітів про нові фільми "Парку Юрського періоду" своїм агентам, тому що відчайдушно хотіла приєднатися до цієї довготривалої франшизи, пише УНН.

Я дійсно божеволіла від [оригінального] фільму, і я спала в наметі "Парку Юрського періоду" у своїй спальні, яку я ділила з сестрою протягом року. Кожного разу, коли трейдери повідомляли про новий фільм "Парк Юрського періоду", я пересилала своїм агентам повідомлення: "Гей, я доступна" - сказала Йоганссон.

Як вказує Variety, коли Йоганссон знімалася для фільму Marvel "Чорна вдова" у 2020 році на британській студії Pinewood Studio, Кріс Пратт та Брайс Даллас Говард були по сусідству на знімальному майданчику фільму "Світ Юрського періоду 3: Домініон". Акторка згадала, як сказала своїй команді тоді: "Покажіть мені декорації! Хочу взяти участь!".

Зрештою Йоганссон вдалося домовитися про зустріч зі Стівеном Спілбергом, який зняв оригінальний фільм "Парк Юрського періоду" та його продовження 1997 року "Парк Юрського періоду 2: Загублений світ". Вони зустрічалися, щоб обговорити потенційні майбутні проекти, але все, на що Йоганссон звернула увагу, була франшиза "Парк Юрського періоду".

"Я насправді не сиділа з ним і не говорила про роботу, і ми годинами просто надолужували втрачене і балакали, а потім у якийсь момент, через багато годин, він сказав: "Почекай, ми повинні були поговорити про "Юрський період". Я чув, що ти його великий суперфанат? - згадує Йоганссон. - Я сказала: "Це справді так. Я підтверджую. Я його великий суперфанат".

Вона не розповідала Спілбергу, що цілий рік спала в наметі "Парку Юрського періоду", бо не хотіла, щоб він думав, що вона якась "дивна сталкерка", але тепер вона шкодує про це.

"Очевидно, що з усіма цими "Месниками" ти зустрічаєш так багато фанатів, яких глибоко зачіпають персонажі та світ, частиною якого ти є, - сказала Йоганссон. - Я розумію. Завжди чудово зустрічати таких людей. Напевно, мені варто було просто сказати йому. Але я подумала: "Просто будь професіоналом. Не будь відчайдушною. Не згадуй намет".

Вона нарешті отримала свій шанс із фільмом "Світ Юрського періоду: Відродження" цього літа, де також знімалися Джонатан Бейлі та Магершала Алі.

Йоганссон зіграє головну роль у цьому фільмі у ролі Зори Беннет, колишньої найманки, яка тепер очолює групу вчених, які виконують місію з пошуку крові динозаврів, яка може допомогти знайти ліки від серцевих захворювань. Раніше вона розповідала ComicBook.com, що витратила 10 років на те, щоб потрапити у франшизу про динозаврів, і навіть говорила своїм агентам, що вона буде рада померти в перші п'ять хвилин.

"Світ Юрського періоду: Відродження" виходить у прокат в США 2 липня від Universal Pictures.

Скарлет Йоганссон сяяла у білій сукні разом з іншими зірками на вечері кореспондентів Білого дому