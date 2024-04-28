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Скарлет Йоганссон сяяла у білій сукні разом з іншими зірками на вечері кореспондентів Білого дому

Скарлет Йоганссон сяяла у білій сукні разом з іншими зірками на вечері кореспондентів Білого дому

Київ • УНН

 • 105573 перегляди

Скарлетт Йоганссон, Софія Буш, Розаріо Доусон і Моллі Рінгволд блищали в гламурних сукнях на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому 2024 у Вашингтоні, округ Колумбія.

Зірка Голлівуду Скарлетт Йоганссон сяяла у приталеній білій сукні з гламурними Софією Буш, Розаріо Доусон та Моллі Рінгволд на зірковій вечері кореспондентів Білого дому у Вашингтоні, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

"Скарлет Йоганссон сяяла разом із гламурною Софією Буш, Розаріо Доусон та Моллі Рінгволд, очоливши список зірок на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому 2024 року у суботу", - пише видання.

39-річна зірка "Чорної вдови" приєдналася до 41-річної випускниці "Пагорб одного дерева", 44-річної зірки "Асоки" та 56-річної актриси "Шістнадцяти свічок" на щорічному блискучому заході, що проводиться у Вашингтоні, округ Колумбія.

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Вечеря допомагає "підтримати журналістів, які висвітлюють діяльність президента, заходи та програми з інформування громадськості щодо цінності Першої поправки та вільної преси, а також надати стипендії, щоб допомогти наступному поколінню журналістів", йдеться на вебсайті заходу.

Байден висміяв Трампа та пожартував про свій вік на вечері кореспондентів Білого дому на тлі протесту28.04.24, 11:19 • 22157 переглядiв

Йоганссон одягла облягаючу білу сукню без бретелей з блискучою срібною обробкою, а також відповідний шарф, накинутий на шию. Її світле волосся було розділено посередині і струменіло по плечах легкими локонами.

Скарлет додала до сукні пару маленьких срібних сережок, а також витончений браслет на правому зап'ясті.

Красуня нафарбувала вії шаром туші, а також легкими тінями навколо очей. На її губах був яскравий червонувато-оранжевий відтінок, які надавали образу яскравого кольору.

До Йоганссон приєднався чоловік Колін Йост, який був у класичному чорному костюмі, білій класичній сорочці та чорній краватці-метелику.

Як завершальний штрих зірка SNL також обрав пару блискучих чорних туфель на шнурках.

Закохані, які зв'язали себе узами шлюбу в 2020 році, були помічені разом позуючими на червоній доріжці, коли вони були присутні на урочистостях.

Софія Буш приголомшила своєю чорною сукнею без бретелей, яка підкреслювала її підтягнуту постать і містила низку яскравих золотих прикрас спереду. Її темне волосся було розділено посередині і легко спадали по плечах об'ємними локонами. Красуня віддала перевагу мінімуму аксесуарам і додала пару золотих сережок, які відповідали кольоровій гамі вбрання.

Виходячи на червону доріжку, Софія похизувалась своєю сукнею, а до неї приєдналася партнерка Ешлін Гарріс, у яку актриса "закохана".

Розаріо Доусон одягла повністю чорний атласний костюм, який містив деталі з бахромою по всьому матеріалу. Вона також доповнила цей виріб укороченим чорним жакетом, який залишився розстебнутим спереду. Темне волосся зірки спадало на шию, дозволяючи короткому чубчику м’яко спадати на лоб. Доусон додала пару висячих сережок, а також золотий браслет на правому зап’ясті, щоб прикрасити свій наряд. Росаріо взула чорні ботильйони на підборах, щоб гармоніювати з однотонною кольоровою гамою.

Моллі Рінгволд привертала увагу, одягнена в яскраву жовту сукню, яка трималася товстим ремінцем, який обмотував її ліве плече. Права сторона містила додаткову тканину, яка драпірувалася до її ліктя для унікального кльошу. Сукня була виготовлена з плісированого матеріалу, який спускався на короткий шлейф позаду, а також мав розріз до стегна, відкриваючи пару блискучих сріблястих підборів. Її короткі пасма були розпущені набік і спадали легкими хвилями, майже торкаючись кінчиків плечей.

Моллі доповнила свій образ парою блискучих срібних сережок, а також золотим браслетом на лівому зап’ясті та яскравим перстнем на руці. Вона мала з собою золотий клатч.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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