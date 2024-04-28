Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье вместе с другими звездами на ужине корреспондентов Белого дома

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  121875 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  108701 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  150820 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  143645 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  139444 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125013 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  90813 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  83612 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153794 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168268 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье вместе с другими звездами на ужине корреспондентов Белого дома

Скарлетт Йоханссон, София Буш, Розарио Доусон и Молли Рингвальд блистали в гламурных платьях на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 2024 в Вашингтоне, округ Колумбия.

Новости Мира •   •  1043 просмотра
Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье вместе с другими звездами на ужине корреспондентов Белого дома

ХАМАС опубликовал новое видео с заложниками, которых похитили еще в октябре прошлого года

ХАМАС обнародовал новое видео, на котором двое израильских заложников, Кит Сигел и Омри Миран, похищенные в октябре прошлого года, выступают под давлением боевиков с призывом освободить их с помощью соглашения об обмене пленными.

Новости Мира •   •  1861 просмотра
ХАМАС опубликовал новое видео с заложниками, которых похитили еще в октябре прошлого года

Армия рф продолжает удары по гражданским на Харьковщине: утром атаковали Волчанск и Купянск, есть пострадавшие

Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области, повредив частные дома и ранив двух гражданских лиц, один из которых был госпитализирован с ранением живота.

Война •   •  4952 просмотра
Армия рф продолжает удары по гражданским на Харьковщине: утром атаковали Волчанск и Купянск, есть пострадавшие

Хоккей: Украина с победы начала выступление на ЧМ, возглавив турнирную таблицу

Сборная Украины по хоккею выиграла на старте чемпионата мира в Дивизионе 1В и возглавляет турнирную таблицу после победы над Эстонией со счетом 8:0 в стартовом матче.

спорт •   •  5378 просмотра
Хоккей: Украина с победы начала выступление на ЧМ, возглавив турнирную таблицу

россияне увеличили количество авиаударов в Херсонской области, утром сбросили 11 КАБов - ОВА

российские оккупанты продолжают разрушать социальную инфраструктуру Херсонщины, выпустив 11 управляемых бомб по 6 населенным пунктам, повредив учебные заведения в Бериславе и селе Велетенское.

Война •   •  6342 просмотра
россияне увеличили количество авиаударов в Херсонской области, утром сбросили 11 КАБов - ОВА

Евровидение-2024: появилось видео первой репетиции alyona alyona & Jerry Heil, следующая - 1 мая

alyona alyona &amp; Jerry Heil, представители Украины на Евровидении 2024, провели первую репетицию на сцене Malmö Arena, прославляя своим выступлением женскую силу и стойкость, и выступят под номером 5 в первом полуфинале 7 мая.

Культура •   •  6502 просмотра
Евровидение-2024: появилось видео первой репетиции alyona alyona & Jerry Heil, следующая - 1 мая

Атака рф на Николаев: Ким заявил, задело отель, владельцы которого только оправились от "прилетов" 2022 года, показали последствия

Российский обстрел повредил отель и прилегающие здания в Николаеве.

Война •   •  8529 просмотра
Атака рф на Николаев: Ким заявил, задело отель, владельцы которого только оправились от "прилетов" 2022 года, показали последствия

Борьба с азартными играми и онлайн-казино без лицензии: заблокировано более 2500 сайтов, возбуждено 450 уголовных дел

Было заблокировано более 2 500 веб-сайтов, поддерживающих нелегальные азартные игры и онлайн-казино без лицензии, расследуется более 450 уголовных преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью.

Криминал и ЧП •   •  6858 просмотра
Борьба с азартными играми и онлайн-казино без лицензии: заблокировано более 2500 сайтов, возбуждено 450 уголовных дел

"Чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше будут заинтересованы в поиске мира": Зеленский показал последствия атак рф и отметил потребность в ПВО

Зеленский призвал союзников предоставить более совершенные системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских атак, заявив, что это уменьшит способность россии вести террор и заставит ее искать мира.

Война •   •  10449 просмотра
"Чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше будут заинтересованы в поиске мира": Зеленский показал последствия атак рф и отметил потребность в ПВО

"Этически неоднозначный вопрос": глава МИД Польши считает, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан

Министр иностранных дел Польши заявил, что Украина должна взять на себя инициативу в этически неоднозначном вопросе возвращения из Польши украинцев призывного возраста.

Война •   •  10397 просмотра
"Этически неоднозначный вопрос": глава МИД Польши считает, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан