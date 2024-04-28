Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье вместе с другими звездами на ужине корреспондентов Белого дома

Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон сияла в приталенном белом платье с гламурными Софией Буш, Розарио Доусон и Молли Рингуолд на звездном ужине корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

"Скарлетт Йоханссон сияла вместе с гламурной Софией Буш, Розарио Доусон и Молли Рингуолд, возглавив список звезд на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 2024 года в субботу", - пишет издание.

39-летняя звезда "Черной вдовы" присоединилась к 41-летней выпускнице "Холма одного дерева", 44-летней звезде "Асоки" и 56-летней актрисе "Шестнадцати свечей" на ежегодном блестящем мероприятии, проводимом в Вашингтоне, округ Колумбия.

Ужин помогает "поддержать журналистов, освещающих деятельность президента, мероприятия и программы по информированию общественности о ценности Первой поправки и свободной прессы, а также предоставить стипендии, чтобы помочь следующему поколению журналистов", говорится на веб-сайте мероприятия.

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Йоханссон надела облегающее белое платье без бретелек с блестящей серебряной отделкой, а также соответствующий шарф, накинутый на шею. Ее светлые волосы были разделены посередине и струились по плечам легкими локонами.

Скарлетт добавила к платью пару маленьких серебряных сережек, а также изящный браслет на правом запястье.

Красотка накрасила ресницы слоем туши, а также легкими тенями вокруг глаз. На ее губах был яркий красновато-оранжевый оттенок, которые придавали образу яркого цвета.

К Йоханссон присоединился муж Колин Йост, который был в классическом черном костюме, белой классической рубашке и черном галстуке-бабочке.

В качестве завершающего штриха звезда SNL также выбрал пару блестящих черных туфель на шнурках.

Влюбленные, которые связали себя узами брака в 2020 году, были замечены вместе позирующими на красной дорожке, когда они присутствовали на торжествах.

София Буш ошеломила своим черным платьем без бретелек, которое подчеркивало ее подтянутую фигуру и содержало ряд ярких золотых украшений спереди. Ее темные волосы были разделены посередине и легко спадали по плечам объемными локонами. Красавица предпочла минимум аксессуаров и добавила пару золотых сережек, которые соответствовали цветовой гамме наряда.

Выходя на красную дорожку, София похвасталась своим платьем, а к ней присоединилась партнерша Эшлин Харрис, в которую актриса "влюблена".

Розарио Доусон надела полностью черный атласный костюм, который содержал детали с бахромой по всему материалу. Она также дополнила это изделие укороченным черным жакетом, который остался расстегнутым спереди. Темные волосы звезды спадали на шею, позволяя короткой челке мягко спадать на лоб. Доусон добавила пару висячих сережек, а также золотой браслет на правом запястье, чтобы украсить свой наряд. Росарио надела черные ботильоны на каблуке, чтобы гармонировать с однотонной цветовой гаммой.

Молли Рингуолд привлекала внимание, одетая в яркое желтое платье, что держалось толстым ремешком, который обматывал ее левое плечо. Правая сторона содержала дополнительную ткань, которая драпировалась до ее локтя для уникального клеша. Платье было изготовлено из плиссированного материала, который спускался на короткий шлейф сзади, а также имел разрез до бедра, открывая пару блестящих серебристых каблуков. Ее короткие пряди были распущены набок и спадали легкими волнами, почти касаясь кончиков плеч.

Молли дополнила свой образ парой блестящих серебряных сережек, а также золотым браслетом на левом запястье и ярким кольцом на руке. Она имела с собой золотой клатч.