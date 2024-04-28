Байден высмеял Трампа и пошутил о своем возрасте на ужине корреспондентов Белого дома на фоне протеста

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  150231 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  143403 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  139310 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124946 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  90588 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  83523 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153787 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168262 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Байден высмеял Трампа и пошутил о своем возрасте на ужине корреспондентов Белого дома на фоне протеста

Байден шутил о своем возрасте, критиковал Трампа и защищал свободу прессы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Новости Мира •   •  3139 просмотра
Байден высмеял Трампа и пошутил о своем возрасте на ужине корреспондентов Белого дома на фоне протеста

Потребности в электроэнергии удовлетворяются без аварийной помощи, но есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

Потребности потребителей в электроэнергии были покрыты собственной генерацией и коммерческим импортом без экстренной помощи, но были ограничения в Харькове и Кривом Роге, а более 260 потребителей в Харьковской и Николаевской областях остались без газоснабжения из-за обстрелов.

Война •   •  5527 просмотра
Потребности в электроэнергии удовлетворяются без аварийной помощи, но есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

В Днепропетровской области ночью уничтожили два российских беспилотника-разведчика

Ночью на Днепропетровщине были сбиты два вражеских разведывательных беспилотника, накануне вечером российские войска атаковали город Никополь беспилотниками-камикадзе, вызвав пожар в частном доме, а накануне было зафиксировано повреждение в Днепровском районе из-за обломков вражеского беспилотника.

Война •   •  6323 просмотра
В Днепропетровской области ночью уничтожили два российских беспилотника-разведчика

Маск в Китае для обсуждения включения в стране автономного режима вождения на Tesla - СМИ

Как сообщается, Илон Маск посещает Пекин, чтобы обсудить возможность включения функции полного самостоятельного вождения (FSD) Tesla.

Новости Мира •   •  6755 просмотра
Маск в Китае для обсуждения включения в стране автономного режима вождения на Tesla - СМИ

россияне пожаловались на атаки дронов в 4 областях, в брянске ночью было "громко"

министерство обороны россии заявило, что уничтожило и перехватило 17 беспилотников над брянской, курской, белгородской и калужской областями, в то время как местные жители сообщили о "шумной" ночи в брянске.

Война •   •  9051 просмотра
россияне пожаловались на атаки дронов в 4 областях, в брянске ночью было "громко"

Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью

Мощный взрыв произошел ночью в Джанкое, городе в оккупированном Россией Крыму.

Война •   •  18134 просмотра
Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью

россияне в прошедшие сутки целились по теплоэнергетике на юге - Плетенчук

Враг продолжает терроризировать юг Украины ракетными обстрелами, в частности выпустил 13 ракет, в частности по объектам теплоэнергетики, из которых 7 ракет были сбиты, а также обстреливал линию фронта и населенные пункты Херсонской области из зенитных установок, хотя обошлось без жертв.

Война •   •  17420 просмотра
россияне в прошедшие сутки целились по теплоэнергетике на юге - Плетенчук

В Германии возле ТЦ убили двух украинцев: подозревают 57-летнего россиянина

Двое украинцев, 23 и 36 лет, получили смертельные ножевые ранения возле торгового центра в Мурнау, Германия, а 57-летний гражданин России был задержан в качестве подозреваемого.

Криминал и ЧП •   •  16717 просмотра
В Германии возле ТЦ убили двух украинцев: подозревают 57-летнего россиянина

В Харьковской области враг ударил КАБом по детсаду, из-за атаки рф дроном на грузовик двое пострадавших - ОВА

Двое гражданских водителей были ранены в результате атаки беспилотника на грузовик в Волчанске, а детский сад в Волчанских Хуторах был обстрелян с помощью КАБ в Харьковской области.

Война •   •  17541 просмотра
В Харьковской области враг ударил КАБом по детсаду, из-за атаки рф дроном на грузовик двое пострадавших - ОВА

Украинский гимнаст Ковтун получил два "золота" за один день на чемпионате Европы, Чепурной взял "бронзу"

Украинские гимнасты завоевали три медали в третий соревновательный день чемпионата Европы: Илья Ковтун завоевал золото в упражнениях на параллельных брусьях и упражнениях на перекладине, а Назар Чепурной - бронзу в опорном прыжке.

спорт •   •  15506 просмотра
Украинский гимнаст Ковтун получил два "золота" за один день на чемпионате Европы, Чепурной взял "бронзу"