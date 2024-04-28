Байден высмеял Трампа и пошутил о своем возрасте на ужине корреспондентов Белого дома на фоне протеста

Президент США Джо Байден пошутил о своем возрасте и раскритиковал бывшего президента страны Дональда Трампа во время субботнего ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Байден в последние недели все чаще использует юмор, чтобы раскритиковать своего предшественника и потенциального соперника на выборах 2024 года и дать отпор опасениям относительно своего возраста.

"Выборы 2024 года в разгаре, и да, возраст - это проблема. Я взрослый человек, который баллотируется против шестилетнего", - сказал Байден, также назвав Трампа "сонным Доном".

"Возраст - единственное, что у нас общего, мой вице-президент меня на самом деле поддерживает", - сказал Байден, имея в виду бывшего вице-президента Майка Пенса, который не поддержал Трампа в 2024 году.

На ужине Байден также высмеял проблемы Трампа с законом. Бывший президент США сейчас должен присутствовать в суде четыре раза в неделю в уголовном процессе в Нью-Йорке.

"В последнее время Дональд имел несколько тяжелых дней. Можно назвать это штормовой погодой", - сказал Байден.

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Кроме того, Байден использовал ежегодный ужин, чтобы подчеркнуть роль свободной прессы.

"Некоторые называют вас врагом народа. Это неправильно и опасно. Вы буквально рискуете своей жизнью, выполняя свою работу", - сказал Байден в зале, заполненном журналистами и чиновниками.

"Журналистика однозначно не является преступлением, ни здесь, ни там, ни где-то в мире", - указал он.

Тем временем протестующие собрались под зданием, где проходило мероприятие с участием чиновников администрации, журналистов и знаменитостей, прибывших на ежегодный ужин, критикуя действия Байдена в войне между Израилем и ХАМАС и освещение ее в СМИ.

"Как вам не стыдно!" - протестующие кричали в сторону собравшихся, сообщает AP.

"Западные СМИ, мы видим вас и все ужасы, которые вы скрываете", - скандировали из толпы.