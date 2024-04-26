Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что примет участие в дебатах с Дональдом Трампом, его оппонентом-республиканцем на ноябрьских выборах, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"... где-то. Я не знаю, когда", — сказал президент-демократ в интервью телекомпании Говарду Стерну. "Я рад поспорить с ним".

Замечания Байдена о перспективе президентских дебатов были самыми ясными на данный момент. Байден ранее не принимал участия в дебатах с Трампом, заявив в прошлом месяце, что это будет зависеть от поведения бывшего президента.

Байден подписал закон о потенциальном запрете TikTok в США. Его кампания все равно планирует остаться в приложении