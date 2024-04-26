Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  101969 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  112742 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  115068 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  109317 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  76037 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  75744 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153004 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167832 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172290 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151372 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

Байден подтверждает готовность к дебатам с Трампом на президентских выборах в США, детали не определены.

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Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения

Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче, чтобы обсудить безопасность города, перспективы развития, гражданскую инфраструктуру, рабочие места, защиту Чернобыльской АЭС и охрану границы.

Война •   •  3385 просмотра
Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения

ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Броварах, которое устроил чиновник Владимир Майбоженко, - находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения он совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Криминал и ЧП •   •  3600 просмотра
ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании

Испания пришлет Украине ракеты Patriot, которые прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение четырех дней, а также предоставит другую военную помощь, включая пулеметы, транспортные средства, противотанковое оружие и гаубицы в течение следующих двух месяцев.

Война •   •  6177 просмотра
Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании

Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины

Пакет военной помощи США на сумму 6 миллиардов долларов для Украины включает боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты, радары и оборудование для интеграции западных систем в систему ПВО Украины.

Война •   •  6851 просмотра
Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины

ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

Председатель Броварской райгосадминистрации сбил четырех пешеходов, в том числе ребенка, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщили подробности.

Криминал и ЧП •   •  7756 просмотра
ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

США предоставят Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 6 миллиардов долларов, включая транспортные средства, системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух-земля" для истребителей, чтобы значительно улучшить ситуацию в Украине.

Война •   •  10783 просмотра
Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен после того, как спровоцировал ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

политика •   •  11085 просмотра
Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе двое мужчин, женщина и ребенок, пострадали в результате ДТП на пешеходном переходе, вызванного главой Броварской районной государственной администрации Владимиром Майбоженко.

Криминал и ЧП •   •  11845 просмотра
В Броварах глава РГА Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе: предварительно, пострадали четыре человека

На фоне угроз из Беларуси: в Киеве завершили эвакуацию двух больниц

Две больницы на улице Богатырской в Киеве были полностью эвакуированы после угроз главы белорусского КГБ, а все пациенты и медицинский персонал безопасно вывезены.

Война •   •  12295 просмотра
На фоне угроз из Беларуси: в Киеве завершили эвакуацию двух больниц