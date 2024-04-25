Байден подписал закон о потенциальном запрете TikTok в США. Его кампания все равно планирует остаться в приложении

Президент США Джо Байден подписал закон, который может запретить TikTok в США, в то время как его предвыборная кампания использовала платформу и пыталась работать с инфлюэнсерами, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Президент США, уже изо всех сил пытающийся сохранить прежнюю поддержку со стороны более молодых избирателей, теперь сталкивается с критикой со стороны некоторых заядлых пользователей приложения, которое, как обнаружили исследователи, является основным источником новостей для трети американцев в возрасте до 30 лет.

"Администрация Байдена, поддерживающая запрет TikTok и в то же время использующая TikTok в целях своей предвыборной кампании, является явным лицемерием", - сказал Калил Грин, у которого более 650 000 подписчиков и который известен в TikTok как "Историк поколения Z".

"Я думаю, это показывает, что он и его люди знают силу и необходимость TikTok", - указал он.

Кампания Байдена защищает свой подход и отвергает идею о том, что политика Белого дома противоречит его политическим усилиям.

"Было бы глупо списывать со счетов любое место, где люди получают информацию о президенте", - сказал Роб Флаэрти, руководивший Управлением цифровой стратегии Белого дома, а сейчас являющийся заместителем руководителя кампании по переизбранию Байдена.

Флаэрти сказал, что команда Байдена наладила отношения с инфлюэнсерами TikTok на выборах 2020 года и что с тех пор платформа стала только более влиятельной, "растя как поисковая система в Интернете и стимулируя повествование о президенте".

Кампания Байдена утверждает, что все более фрагментированная современная медиа-среда требует, чтобы она встречалась с избирателями там, где они находятся, и что TikTok является одним из многих таких мест, где потенциальные сторонники видят его контент, в дополнение к таким платформам, как WhatsApp, Facebook, Instagram и YouTube.

Кампания Байдена создала собственный контент в TikTok, но также полагался на обычных пользователей, которые общаются с президентом. Сюда входит сообщение семьи, которая ела картошку фри и другие закуски из сети быстрого питания Cook Out, когда Байден недавно посетил Роли, Северная Каролина, а также видео Коулмана.

Противники TikTok заявляют, что его владение китайской компанией ByteDance дает Пекину опасное влияние на то, что видят американцы, а также потенциальный доступ к пользовательским данным США. Китайские законы о национальной безопасности предоставляют правящей Коммунистической партии широкую свободу действий в отношении частного бизнеса, хотя США не обнародовали доказательства того, что китайское правительство манипулировало приложением или заставляло ByteDance выполнять свои приказы.

Закон, подписанный Байденом в среду, обязывает ByteDance продать приложение американской компании в течение года, иначе ему грозит национальный запрет. В ByteDance заявили, что закон нарушает Первую поправку, и пообещал подать в суд.

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Бывший президент Дональд Трамп, предполагаемый кандидат от Республиканской партии, теперь публично выступает против запрета TikTok после того, как, находясь на своем посту, издал указ, пытаясь запретить приложение, если ByteDance не продаст его.

У Белого дома нет официальной учетной записи TikTok, а Байден запретил это приложение на большинстве правительственных устройств в декабре 2022 года. Тем не менее, предвыборный штаб Байдена официально присоединился к TikTok в ночь перед Суперкубком этого года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что закон, подписанный Байденом, "не является запретом. Речь идет о нашей национальной безопасности". Она добавила, что Белый дом не говорит, "что мы не хотим, чтобы американцы использовали TikTok".

TikTok насчитывает 170 миллионов пользователей в США, а исследование, опубликованное в ноябре прошлого года Исследовательским центром Pew, показало, что около трети взрослых американцев в возрасте до 30 лет регулярно получают новости от TikTok по сравнению с 14% всех взрослых.

Согласно опросу AP-NORC, проведенному в январе, взрослые в возрасте до 30 лет чаще, чем взрослые жители США в целом, выступают против запрета на использование TikTok в США. Почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет выступают против, по сравнению с 35% взрослого населения США.

Около 2 из 10 взрослых американцев заявили, что используют TikTok хотя бы один раз в день, в том числе 44% среди людей в возрасте от 18 до 29 лет. Среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет 7% говорят, что используют TikTok "почти постоянно", а еще 28% используют его "несколько раз в день".

Priorities USA, ведущий суперкомитет Демократической партии, в этом цикле тратит около 1 миллиона долларов на помощь более чем 100 инфлюэнсерам TikTok, которые производят контент в поддержку Байдена в преддверии выборов в ноябре, и рассматривает эти усилия как продолжение традиционных организационных и коммуникационных инициатив.

Даже если TikTok в конечном итоге запретят, большинство его инфлюэнсеров находятся на других платформах, которые могут продолжать использовать их контент, особенно на YouTube и Instagram, сказала Даниэль Баттерфилд, исполнительный директор Priorities USA.

Тем временем у Байдена ухудшается положение среди молодежи. По данным опроса AP-NORC, проведенного в марте, около одной трети взрослых в возрасте до 30 лет одобряют то, как он справляется со своей работой на посту президента. Это резкое снижение по сравнению с примерно двумя третями одобрения, когда он только вступил в должность.

Флаэрти, заместитель руководителя кампании Байдена, сказал, что в определенных случаях кампания платила инфлюэнсерам, например, когда их контент использовался в рекламе, и что некоторые создатели контента, которые работают с кампанией, выразили обеспокоенность по поводу законодательства, принуждающего к продаже активов. Но он не считает, что это окажет серьезное влияние на день выборов.

"Я думаю, что молодые избиратели не будут голосовать в TikTok, - сказал Флаэрти. - Они собираются голосовать по вопросам, которые обсуждаются в TikTok, но обсуждаются и в других местах".

Грин, однако, сказал, что разочарование молодых избирателей администрацией Байдена в других областях - особенно в том, как она ведет себе по отношению к войне между Израилем и ХАМАС - в сочетании с законодательством о продаже TikTok создало политические проблемы для Байдена.

"Я не могу переоценить то, как это усугубляет протесты, - сказал он, - и недовольство, которое уже есть у людей".

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