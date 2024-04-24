В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше

Конгресс США во вторник завершил работу над законодательством, которое может привести к запрету TikTok по всем Соединенным Штатам, что усилит огромную угрозу деятельности компании в США, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Законопроект был принят Сенатом США как часть широкомасштабного пакета иностранной помощи, предназначенного для поддержки Израиля и Украины. Он был одобрен Палатой представителей США в субботу. Теперь он направляется на стол президента США Джо Байдена. Если он подпишет законопроект, как и ожидается, TikTok будет вынужден найти нового владельца в течение нескольких месяцев или будет полностью запрещен в Соединенных Штатах.

Вот что известно и какое влияние это будет иметь:

Что произойдет из-за нового законодательства о TikTok в США?

Законопроект, одобренный на этой неделе, является обновленной версией законопроекта, который законодатели Палаты представителей США одобрили в марте. Это дает китайской материнской компании TikTok, ByteDance, 270 дней на продажу TikTok. Невыполнение этого требования приведет к серьезным последствиям: TikTok будет запрещен в магазинах приложений США и в интернет-хостинговых службах, которые его поддерживают.

Это фактически ограничит новые загрузки программы и взаимодействие с ее содержимым. Если документ будет подписан на этой неделе, крайний срок продажи наступит в январе 2025 года. Однако по закону Байден может продлить срок еще на 90 дней, если он определит, что есть прогресс в продаже, что потенциально дает TikTok до года, прежде чем ему придется столкнуться с запретом.

Как это попало в законопроект об иностранной помощи?

Предыдущий законопроект о TikTok был принят Палатой представителей, но его рассмотрение остановилось в Сенате. Республиканцы Палаты представителей в этом месяце процедурным шагом присоединили пересмотренный законопроект о TikTok к пакету иностранной помощи, надеясь заставить Сенат проголосовать по закону о TikTok. Объединение законопроекта с иностранной помощью - главный приоритет США - ускорило принятие законопроекта о TikTok и повысило вероятность его принятия.

Подпишет ли Байден законопроект о TikTok?

Поскольку законопроект является частью пакета иностранной помощи, который Байден активно поддержал, ожидается, что он его подпишет, и быстро. Байден также официально поддерживал более ранний закон о TikTok, поэтому нет оснований полагать, что он будет выступать против последней его версии, которая дает TikTok немного более длинную "взлетно-посадочную полосу" и дополнительный вклад Белого дома в принудительную продажу.

Что это означает для использования программы в США?

Если и когда Байден подпишет законопроект, у TikTok начнется 270-дневный срок, чтобы найти покупателя. Если он не сможет отделиться от ByteDance, то пользователи TikTok гипотетически могут быть отключены до января. Но это все еще большое "если". Так что пока поклонники TikTok в США, как указано, могут продолжать использовать приложение, как и раньше, хотя они могут начать видеть больше создателей - или саму компанию - которые выступают в приложении, чтобы выступить против законодательства.

Какие возможности имеет TikTok?

TikTok пообещал подать на правительство США в суд, если Байден подпишет законопроект. В субботней записке топ-менеджер TikTok написал сотрудникам, что это будет "начало, а не конец" длительного процесса по обжалованию того, что компания называет неконституционным законодательством, которое цензурирует права американцев на свободу слова и наносит ущерб малому бизнесу, который зависит от приложения. В марте генеральный директор TikTok Шу Чу пообещал продолжать борьбу, "в том числе путем реализации наших законных прав".

Есть ли в деле TikTok прецедент?

Эксперты по Первой поправке говорят, что законопроект, который в конечном итоге приведет к цензуре пользователей TikTok, может быть отклонен судами.

"Давний прецедент Верховного суда защищает право американцев на доступ к информации, идеям и средствам массовой информации из-за рубежа, предусмотренное Первой поправкой, - сказала Надин Фарид Джонсон, политический директор Института Первой поправки Найта в Колумбийском университете. - Запретив TikTok, законопроект нарушит это право, но без реальной отдачи. Китай и другие иностранные противники по-прежнему могут покупать конфиденциальные данные американцев у брокеров данных на открытом рынке".

Обжалование в суде может привести к временной блокировке этой меры на время судебного разбирательства, которое, вероятно, продлится несколько лет. Но если суд откажется выдать временный судебный запрет, TikTok, возможно, придется изо всех сил стараться соблюдать закон.

Так что, если TikTok будет продан кому-то другому?

Проблема в том, что материнская компания TikTok подчиняется китайскому законодательству, а китайское правительство, как известно, выступает против продажи.

В последние годы Китай ввел экспортный контроль над алгоритмами, политика, которая, казалось бы, охватывает невероятно успешный алгоритм, лежащий в основе системы рекомендаций TikTok.

Если китайское правительство не хочет позволить ByteDance отказаться от алгоритма TikTok, оно может полностью заблокировать продажу. Альтернативно это может позволить продавать TikTok, но без прибыльного алгоритма, который составляет основу его популярности.

Сможет ли TikTok добиться успеха без своего алгоритма? Это был бы сложный вопрос, который встал бы перед компанией в случае принудительной продажи. Без "секретного соуса", который привел приложение к 170 миллионам пользователей в США, приложение могло бы быть "мертвым", пишет издание.

В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова