В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  140699 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  215761 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  350357 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  173673 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  130871 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102127 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103361 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207700 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237470 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233509 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  465181 просмотра

В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова

TikTok выражает обеспокоенность законопроектом Палаты представителей США, который может запретить приложение, заявляя, что он "растопчет" права на свободу слова 170 миллионов американцев, тогда как законодатели ссылаются на риски для национальной безопасности из-за потенциального обмена данными с Китаем.

Новости Мира •   •  5146 просмотра
В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова

Глава израильской военной разведки подал в отставку из-за провалов в связи с атакой на Израиль 7 октября

Глава израильской военной разведки Аарон Халива подал в отставку после того, как взял на себя ответственность за то, что не смог предвидеть и предотвратить разрушительную атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.

Новости Мира •   •  6818 просмотра
Глава израильской военной разведки подал в отставку из-за провалов в связи с атакой на Израиль 7 октября

Уничтоженные леса и заминированные территории: в СтратКоми рассказали, какой вред россияне нанесли украинской окружающей среде

За два года после полномасштабного вторжения российские войска повредили или уничтожили 3 миллиона гектаров украинских лесов, заминировали 174 000 квадратных километров территории, нанесли ущерб окружающей среде на 63 миллиарда долларов и загрязнили заповедные территории, что привело к катастрофическим экологическим последствиям.

Война •   •  8496 просмотра
Уничтоженные леса и заминированные территории: в СтратКоми рассказали, какой вред россияне нанесли украинской окружающей среде

Задержка с помощью Украине имела реальные последствия - Столтенберг

Столтенберг заявил, что задержка американской военной помощи Украине имеет реальные последствия на фронте, хотя еще не слишком поздно.

Война •   •  10453 просмотра
Задержка с помощью Украине имела реальные последствия - Столтенберг

Какая пища повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - рассказали в Минздраве

Более 30% пищевых продуктов, протестированных в Украине, содержат чрезмерное количество трансжиров промышленного производства, которые повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровье •   •  7427 просмотра
Какая пища повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - рассказали в Минздраве

Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории - мы готовы

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат это сделать с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.

Новости Мира •   •  7566 просмотра
Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории - мы готовы

Вице-канцлер ФРГ после решения США настаивает на дальнейшей немецкой помощи Украине и хочет увеличить производство оружия

Министр экономики Германии Роберт Хабек потребовал, чтобы Германия взяла на себя ведущую роль в предоставлении военной помощи Украине и расширила производство вооружений.

Война •   •  11269 просмотра
Вице-канцлер ФРГ после решения США настаивает на дальнейшей немецкой помощи Украине и хочет увеличить производство оружия

Производитель материалов Knauf, которого подозревали в поставках продукции в Мариуполь, хочет полностью уйти с рынка рф

Производитель строительных материалов Knauf планирует полностью уйти с российского рынка после более 30 лет работы на нем, имея целью передать свой бизнес местному менеджменту. Ранее компанию заподозрили в поставках продукции в оккупированный Мариуполь.

Новости Мира •   •  7215 просмотра
Производитель материалов Knauf, которого подозревали в поставках продукции в Мариуполь, хочет полностью уйти с рынка рф

В Николаеве сообщили о слышимом взрыве

В городе Николаев, Украина, прогремел взрыв, сообщают корреспонденты Общественного вещателя.

Война •   •  10797 просмотра
В Николаеве сообщили о слышимом взрыве

Партизаны проводят разведку нефтебаз и важных объектов в Севастополе - "АТЕШ"

Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" проводят массированные разведывательные операции по выявлению нефтебаз и других важных объектов в Севастополе, предоставляя детальные координаты объектов.

Война •   •  9542 просмотра
Партизаны проводят разведку нефтебаз и важных объектов в Севастополе - "АТЕШ"