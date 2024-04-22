В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова

TikTok выражает обеспокоенность относительно законопроекта, который одобрила Палата представителей США о возможности запрета приложения. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Обидно, что Палата представителей использует прикрытие важной иностранной и гуманитарной помощи, чтобы протащить закон о запрете приложения, которое растопчет права на свободу слова 170 миллионов американцев - говорится в заявлении TikTok.

Некоторые демократы также выразили обеспокоенность относительно свободы слова в связи с запретом и взамен попросили ужесточить законодательство о конфиденциальности данных.

Представитель демократов Ро Ханна заявил, что запрет TikTok может не выдержать юридической проверки в суде, ссылаясь на защиту свободы слова, предусмотренную Конституцией.

Контекст

Палата представителей в субботу одобрила законопроект, который может запретить популярное приложение на территории Америки, если китайский владелец ByteDance не продаст свою долю в течение года. Теперь проект переходит в Сенат. Президент Джо Байден ранее заявил, что подпишет закон о TikTok.

Многие американские законодатели как из Республиканской, так и из Демократической партий, а также представители администрации Байдена говорят, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку Китай может заставить компанию поделиться данными своих 170 миллионов американских пользователей.

TikTok настаивает, что никогда не делился данными граждан и никогда не будет.

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Сенатор-демократ Марк Уорнер, председатель сенатского комитета по разведке, заявил в воскресенье, что TikTok может быть использован китайским правительством как инструмент пропаганды, отметив, что "многие молодые люди" используют TikTok для получения новостей.

Идея о том, что мы дадим Коммунистической партии такой инструмент пропаганды, а также возможность соскоблить личные данные 170 миллионов американцев, является риском для национальной безопасности - сказал он в интервью CBS News.

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