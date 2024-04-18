TikTok заблокировал на территории Украины ряд каналов, распространяющих фейки и пропаганду рф - ЦПД

Пропагандистские каналы россиян и страницы беглецов из Украины, распространяющие недостоверную информацию, заблокированы в результате сотрудничества Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны с TikTok, - сейчас речь идет о блокировании 24 вражеских каналов, передает УНН со ссылкой на руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.

Сотрудничество ЦПД с администрацией TikTok продолжается. Заблокировали 24 канала пропагандистов. - информирует Коваленко.

По словам чиновника, среди 24 каналов также деятели из Украины, некоторые из которых смогли сбежать за границу и сейчас распространяют фейки, такие как: Мирослав Олешко, Остап Стахив, Шарий, Панченко, Дубинский и другие. Сейчас работа продолжается, добавил чиновник.

Напомним,

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