США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор

США могут начать отправку Украине военной техники, в частности дальнобойных ракет ATACMS, до конца следующей недели. Как пишет УНН, об этом в интервью CBS News заявил глава комитета по разведке Сената США демократ Марк Уорнер.

Детали

Отвечая на вопрос, когда Соединенные Штаты отправят Украине пакет военной помощи, сенатор сказал, что лучшим временем будет следующая неделя.

Это должно было произойти полгода назад. Сейчас лучшее время - на следующей неделе - сказал он.

Уорнер уточнил, что надеется на скорейшее принятие законопроекта о помощи Украине в Верхней палате Конгресса США, после этого документ должен подписать президент США.

Как только это поступит на подпись президенту, во вторник или среду, поставки должны начаться буквально сразу, вместе с ATACMS большей дальности - заявил законодатель.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно дальнобойных ракет, Уорнер сказал: "Я думаю, что в течение последних месяцев администрация президента США готовилась к отправке Украине ATACMS".

Напомним

Президент Украины Зеленский призвал американских союзников предоставить дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны для стабилизации ситуации, перехвата инициативы на поле боя и победы в войне с россией.

"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко