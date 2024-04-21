Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Зеленский в интервью NBC News: нам нужно оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу
Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция
Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО
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Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр
Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой областиЭксклюзив
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США могут направить военную помощь, включая ракеты ATACMS, в Украину уже на следующей неделе - сенатор
Соединенные Штаты могут начать отправлять в Украину ракеты большой дальности ATACMS и другое военное оборудование до конца следующей недели, заявил председатель комитета по вопросам разведки Сената США Марк Уорнер.
Зеленский в интервью NBC News: нам нужно оружие и ПВО, чтобы перехватить инициативу
Президент Украины Зеленский призвал американских союзников предоставить дальнобойное оружие и системы противовоздушной обороны для стабилизации ситуации, перехвата инициативы на поле боя и победы в войне с россией.
Мужчины, убившие полицейского в Винницкой области, планировали сбежать из Украины - полиция
Мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области, скрывались в заброшенном здании и планировали побег из Украины.
Президент провел разговор с Сырским о горячих точках на фронте и Умеровым об усилении ПВО
Главнокомандующий ВСУ доложил президенту о ситуации на самых горячих участках фронта, среди которых Часов Яр, Покровское, Курахово Донецкой области и Купянское направление Харьковской области, а с министром обороны президент обсуждал усиление ПВО.
Полицейский, попавший в скандал в столичном ресторане "Гудвайн", уволен
Полицейского Виталия Манасяна уволили из Департамента стратегических расследований после того, как он устроил скандал в киевском ресторане "Гудвин", отказавшись покинуть зарезервированный столик и ведя себя грубо.
В ВМС подтвердили поражение российского корабля "коммуна"
Военно-морские силы Украины подтверждают удар по российскому кораблю "коммуна" в Крыму, который вывел его из строя.
В администрации показали последствия российского авиаудара по селу Казацкое на Херсонщине
российский авиаудар по поселку Казацкое в Херсонской области разрушил подъезд 5-этажного дома и вызвал пожар в жилом доме, жертв среди гражданского населения нет.
Начало недели в Украине будет дождливым, с грозами на юге - Укргидрометцентр
В понедельник на большей части территории Украины будет облачная погода с дождями и грозами, за исключением северных и восточных областей.
Нападавших на полицейских задержали в Одесской области - МВД
Двух военнослужащих, отца и сына в возрасте 52 и 26 лет, которые в Винницкой области убили одного полицейского и ранили другого, задержали в Одесской области.
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
Задержаны двое мужчин, которые убили полицейского в Винницкой области Украины.