"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко

Помощь от США кардинально повлияет на перспективы ход ведения боев в ближайшее время, поскольку с ее появлением можно планировать общеукраинские операции и планировать отдельных направлениях контрнаступательные действия. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" отметил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, передает УНН.

Детали

"С ее появлением уже можно планировать военные операции: на конкретных направлениях и контрнаступательные действия. Это в любом случае очень сильно мотивирует войско и очень демотивирует российское войско отметил Иван Тимочко.

Дополнение

20 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий предоставление оборонной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов - решение поддержали 310 конгрессменов.

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