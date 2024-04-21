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"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко
Военная помощь США позволит Украине планировать широкомасштабные операции и контрнаступления, повышая боевой дух и перспективы успеха в борьбе с Россией.
Премьер Канады и президент Польши обсудили поддержку Украины
Премьер-министр Канады Трюдо и Президент Польши Дуда подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и обсудили пути ее дальнейшей поддержки.
21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций
Во Всемирный день миграции рыб проводятся мероприятия, которые привлекают внимание к сокращению популяций мигрирующих рыб. С 1970 года их количество сократилось на 76% из-за строительства плотин, изменения климата и чрезмерного вылова рыбы, что угрожает пресноводным экосистемам.
На испанских Канарских островах люди вышли протестуют против массового туризма
Тысячи людей протестовали на Тенерифе, требуя временных ограничений для туристов, чтобы сдержать бум аренды жилья и строительства отелей, который истощает ресурсы и жилье на испанских Канарских островах.
В Мичигане автомобиль протаранил дом, 2 ребенка погибли, 15 человек ранены
Двое детей погибли, 15 получили ранения, когда автомобиль въехал в здание, где проходила вечеринка по случаю дня рождения в Мичигане.
Латвийца обвиняют в планировании диверсий в Украине
Гражданина Латвии Ивана Тарабанова обвиняют в попытке незаконного участия в войне в Украине и планировании диверсий путем поджога по приказу неизвестного по имени "Александр".
Tesla снижает цены на три модели своих электромобилей
Tesla снижает цены на Model Y, Model X и Model S на $2000, чтобы привлечь больше покупателей на фоне падения продаж и усиления конкуренции.
Болгария получила первую партию американского ядерного топлива
Болгария получила первую партию американского ядерного топлива от компании Westinghouse с целью частичной замены российского топлива, которое сейчас используется на пятом энергоблоке АЭС "Козлодуй".
Шторм остановил предвыборную кампанию Трампа в Северной Каролине
Предвыборное мероприятие Трампа в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, было отменено из-за ожидаемого шторма, и он попросил людей немедленно покинуть территорию ради их безопасности, пообещав вернуться позже.
"Принятая в США помощь Украине положительно скажется на курсе и инфляции", - экономист
Экономист Олег Устенко заявил, что помощь США Украине поможет пополнить золотовалютные резервы, стабилизировать курс гривны и снизить инфляцию в стране.