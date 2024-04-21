"Это создает большую безопасность для всех нас в Европе" - генсек НАТО о голосовании за помощь Украине

Одобрение помощи для Украины Палатой представителей США повысит потенциал Украины, чтобы защитить свои территории от российских захватчиков. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

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Он отметил, что это решение укрепит не только безопасность в Европе, но в Северной Америке.

Я приветствую, что Палата представителей США приняла большой новый пакет помощи для Украины. Украина использует оружие, предоставляемое союзниками по НАТО, чтобы уничтожать военный потенциал России. Это создает большую безопасность для всех нас в Европе и в Северной Америке заявил Столтенберг.

Дополнение

20 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий предоставление оборонной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов - решение поддержали 310 конгрессменов.

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