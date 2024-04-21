"Плохой день для Путина" - Кулеба об одобрении помощи США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на одобрение Палатой представителей пакета помощи для Украины. Свое сообщение он разместил на платформе Х, передает УНН.

Детали

Плохой день для Путина. Плохой день для любого, кто осмелился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, что и кого она отстаивает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Он поблагодарил Палату представителей Конгресса США, ее спикера и членов обеих партий за принятие долгожданного законопроекта о помощи Украине.

Каждый, кто приложил усилия для воплощения этого решения в реальность, сделал правильный выбор министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты подтвердили свое глобальное лидерство.

Мы с нетерпением ждем скорейшего принятия законопроекта Сенатом США, его подписания Президентом и на то, что его результаты почувствуют наши воины на передовой". министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

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