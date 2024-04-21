США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico

США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве, что является последним доказательством американской приверженности Украине, поскольку Россия, похоже, набирает обороты в двухлетнем конфликте. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

По словам представителя Пентагона генерал-майора Пэта Райдера, советники не будут выполнять боевые обязанности, а скорее будут консультировать и поддерживать украинское правительство и военных.

В течение этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в соответствии с изменениями условий безопасности. Сейчас мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) в посольстве сказал Райдер в заявлении POLITICO, отметив, что "персонал подпадает под те же ограничения на поездки, что и все сотрудники посольства.

Управление оборонного сотрудничества "выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии (не боевые), и хотя он укомплектован исключительно персоналом Министерства обороны, он интегрирован в Посольство США под руководством руководителя миссии, как и остальное посольство, - добавил Райдер.

Райдер отказался обсуждать конкретное количество персонала "из соображений оперативной безопасности и защиты сил".

По словам четырех американских чиновников и лица, знакомого с планами, которому предоставили анонимность, чтобы говорить на чувствительную тему, дополнительные войска будут поддерживать усилия по логистике и надзору за оружием, которое США посылают Украине.

Новый контингент также будет помогать украинским военным с обслуживанием вооружения, сообщил один из американских чиновников.

Пока не было понятно, сколько дополнительных американских военных советников в конце концов будет направлено в Украину, но двое американских чиновников сказали, что их количество будет достигать 60.

Дополнение

Как пишет издание, дополнительные войска, даже в небоевой роли, расширят военное присутствие США в стране, подобно тому, как Палата представителей приняла миллиардную военную помощь для Украины. Конгресс месяцами задерживался над предоставлением дополнительной помощи Киеву, поскольку бывший президент Дональд Трамп неоднократно выражал скептицизм относительно этих усилий.

Президент Джо Байден давно обещал, что войска США не будут участвовать в войне от имени Украины, поскольку это увеличит риск прямого столкновения между американскими и российскими силами.

По словам знакомого с ситуацией чиновника, одна из задач, которую будут решать советники, - помочь украинцам спланировать поддержку сложного оборудования, предоставленного США, поскольку летом ожидается усиление боевых действий. Они также поддержат относительно небольшой контингент в посольстве США в Киеве и будут координировать новые поставки оружия, когда текущий дополнительный законопроект в Конгрессе станет законом и позволит больше оружия и оборудования поступать на украинские фронты.

Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины