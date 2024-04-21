Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico
США рассматривают возможность направить до 60 дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве для поддержки логистики, надзора и обслуживания вооружений, поставляемых в Украину, расширяя свое небоевое военное присутствие в стране.
Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, российская агрессия против Украины нанесла ущерб окружающей среде на сумму более 2,4 триллиона гривен.
WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить оружие украинским подразделениям
Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить украинским войскам оружие и боеприпасы, в том числе 155-мм снаряды НАТО, боеприпасы для реактивной артиллерии, системы противовоздушной обороны и т. д., после одобрения нового пакета помощи Киеву.
Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер
Во вторник Сенат проголосует за принятие законопроекта о пакете помощи Украине, предварительно одобренный Палатой представителей, что требует сначала 60+ голосов, а затем окончательного большинства в 50+ голосов.
Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины
Президент США Джо призвал Сенат быстро принять пакет помощи Украине, чтобы предоставить Украине оружие и оборудование для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя.
В Харькове раздаются взрывы
В Харькове, Украина, прогремели взрывы, когда российские войска нанесли удар по городу и области, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям укрыться в укрытиях.
В Украине могут ограничить получение госуслуг для уклонистов - Малюська
Украина может ограничить доступ к государственным услугам для военнообязанных, которые не имеют военно-учетных документов, как стимул для выполнения ими своих обязанностей во время мобилизации.
россияне обстреляли Сумскую область: 283 взрыва, один человек ранен
В субботу, 20 апреля, российские военные совершили 283 взрыва в 13 населенных пунктах Сумской области, ранив одного человека.
Расстрел патрульных: в Винницкой области нашли автомобиль нападавших с боеприпасами
Автомобиль и боеприпасы подозреваемых в расстреле патрульных полицейских в Винницкой области найдены, но нападавшие, которые являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, все еще находятся в розыске и поисковые мероприятия продолжаются.
Удар по Одессе: пострадали восемь человек, среди которых двое детей
Восемь человек, в том числе двое детей в возрасте трех и четырех лет, получили ранения в результате ракетного обстрела Одессы 20 апреля, а 80-летняя местная жительница была госпитализирована с ранением головы.