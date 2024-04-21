США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  143298 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  188334 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  130291 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  114843 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  88271 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  101203 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206604 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236758 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232970 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176545 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  376423 просмотра

США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico

США рассматривают возможность направить до 60 дополнительных военных советников в свое посольство в Киеве для поддержки логистики, надзора и обслуживания вооружений, поставляемых в Украину, расширяя свое небоевое военное присутствие в стране.

Война •   •  548 просмотра
США планируют направить в Украину дополнительных военных советников - Politico

Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, российская агрессия против Украины нанесла ущерб окружающей среде на сумму более 2,4 триллиона гривен.

Война •   •  1871 просмотра
Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр

WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить оружие украинским подразделениям

Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить украинским войскам оружие и боеприпасы, в том числе 155-мм снаряды НАТО, боеприпасы для реактивной артиллерии, системы противовоздушной обороны и т. д., после одобрения нового пакета помощи Киеву.

Война •   •  3912 просмотра
WP: Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить оружие украинским подразделениям

Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер

Во вторник Сенат проголосует за принятие законопроекта о пакете помощи Украине, предварительно одобренный Палатой представителей, что требует сначала 60+ голосов, а затем окончательного большинства в 50+ голосов.

Война •   •  6858 просмотра
Сенат будет голосовать за пакет помощи Украине во вторник - Чак Шумер

Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины

Президент США Джо призвал Сенат быстро принять пакет помощи Украине, чтобы предоставить Украине оружие и оборудование для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя.

Война •   •  10732 просмотра
Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины

В Харькове раздаются взрывы

В Харькове, Украина, прогремели взрывы, когда российские войска нанесли удар по городу и области, что вызвало воздушную тревогу и призывы к жителям укрыться в укрытиях.

Общество •   •  11262 просмотра
В Харькове раздаются взрывы

В Украине могут ограничить получение госуслуг для уклонистов - Малюська

Украина может ограничить доступ к государственным услугам для военнообязанных, которые не имеют военно-учетных документов, как стимул для выполнения ими своих обязанностей во время мобилизации.

Война •   •  12621 просмотра
В Украине могут ограничить получение госуслуг для уклонистов - Малюська

россияне обстреляли Сумскую область: 283 взрыва, один человек ранен

В субботу, 20 апреля, российские военные совершили 283 взрыва в 13 населенных пунктах Сумской области, ранив одного человека.

Общество •   •  14329 просмотра
россияне обстреляли Сумскую область: 283 взрыва, один человек ранен

Расстрел патрульных: в Винницкой области нашли автомобиль нападавших с боеприпасами

Автомобиль и боеприпасы подозреваемых в расстреле патрульных полицейских в Винницкой области найдены, но нападавшие, которые являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, все еще находятся в розыске и поисковые мероприятия продолжаются.

Война •   •  14943 просмотра
Расстрел патрульных: в Винницкой области нашли автомобиль нападавших с боеприпасами

Удар по Одессе: пострадали восемь человек, среди которых двое детей

Восемь человек, в том числе двое детей в возрасте трех и четырех лет, получили ранения в результате ракетного обстрела Одессы 20 апреля, а 80-летняя местная жительница была госпитализирована с ранением головы.

Война •   •  16178 просмотра
Удар по Одессе: пострадали восемь человек, среди которых двое детей