Байден сделал заявление относительно принятия пакета помощи для Украины

Пакет помощи, за который проголосовала Палата представителей 20 апреля, предоставит важную поддержку Израилю и Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, говорится на сайте Белого дома, передает УНН.

Детали

Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене. В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на призыв истории, приняв срочно необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами президент США Джо Байден

Он подчеркнул, что этот пакет сможет "оказать крайне необходимую гуманитарную помощь Газе, Судану, Гаити и другим регионам, пострадавшим от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире; укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Это происходит в чрезвычайно неотложный момент, когда Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина подвергается непрерывной бомбардировке со стороны России".

Я хочу поблагодарить спикера Джонсона, лидера Джеффриса и двухпартийную коалицию законодателей в Палате представителей, которые проголосовали за то, чтобы поставить нашу национальную безопасность на первое место. Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя президент США Джо Байден

Дополнение

20 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий предоставление оборонной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов - решение поддержали 310 конгрессменов.

Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за одобрение помощи Украине