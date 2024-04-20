Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за одобрение помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Демократическую и Республиканскую партии США, а также лично спикера Майка Джонсона за решение о выделении Украине $60 млрд, передает УНН со ссылкой на страницу Зеленского соцсети X.

Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее - сообщил Владимир Зеленский.

Напомним,

В Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект, предусматривающий предоставление оборонной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов - решение поддержали 310 конгрессменов.