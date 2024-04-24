Гендиректор TikTok рассчитывает победить ограничения США: "Мы никуда не уйдем"

Руководство TikTok рассчитывает выиграть судебный процесс по блокированию закона, подписанного президентом Джо Байденом о запрете приложения. По словам гендиректора компании TikTokу, США не может запретить популярное приложение для коротких видео, которым пользуются 170 миллионов американцев, ведь это противоречит Конституции. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Шоу Цзы Чу.

Будьте уверены - мы никуда не уйдем. .... Факты и Конституция на нашей стороне, и мы ожидаем, что мы снова победим. - заявил Шоу Цзи Чу.

Детали

Видеообращение Шоу Цзы Чу в TikTok появилось через несколько минут после того, как Байден подписал законопроект, который дает китайской компании ByteDance 270 дней на продажу активов Tiktok в США.

Контекст

Сенат США принял законопроект о запрете TikTok. Владельцу дали год на продажу его приложения ByteDance американской компании, иначе приложение TikTok будет полностью запрещено в американских магазинах приложений. Это означает, что Apple App Store и Google Play Store должны будут прекратить предлагать TikTok для загрузки, иначе им грозит финансовое наказание.

Принятие этого запрета является кульминацией многолетней политической борьбы за платформу, популярность которой взорвалась после ее появления в 2017 году.

Еще в 2020 году Дональд Трамп пытался запретить платформу в США, но его усилия не принесли результатов. Недавно он выступил против возможности запрета и сказал, что Байден будет "ответственным" за эту меру.

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Американские законодатели утверждают, что китайская материнская компания TikTok может собирать конфиденциальные данные пользователей и цензурировать содержание, которое противоречит правительству Китая. Эти утверждения в компании TikTok опровергают.

Многочисленные противоречивые слушания в Конгрессе освещали методы защиты конфиденциальности данных TikTok. Тем не менее, из-за этих беспокойств популярная сеть с видеороликами была запрещена в ряде кампусов колледжей, политических офисов и в некоторых штатах.

Добавим, что TikTok был запрещен в Индии в 2020 году после волны опасных "вызовов", которые привели к смерти некоторых пользователей.

Заметим, что в самом Китае приложение TikTok недоступно.

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