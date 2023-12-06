Военным хотят запретить публикации Тиктоков и других фото/видео материалов в интернете: что известно

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить военным публиковать в социальных сетях фото и видео, содержащие военную информацию. Об этом говорится в законопроекте №10313, передает УНН.

Детали

Как говорится в законопроекте, планируется запретить распространять в интернете, а также социальных сетях информацию, содержащую данные о военных объектах, воинских частях (подразделениях) и военнослужащих во время выполнения возложенных на них задач, в том числе и характер этих задач и силы и средства, привлеченные к их выполнению.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала 35-летнего одессита, который "засветил" в Тик-Ток работу противовоздушной обороны в Одессе.