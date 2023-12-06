Военным хотят запретить публикации Тиктоков и других фото/видео материалов в интернете: что известно
Киев • УНН
Речь идет о фото и видео, благодаря обработке которых с помощью специального программного обеспечения можно определить геолокацию самих военнослужащих, военные объекты, воинские части и тому подобное.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить военным публиковать в социальных сетях фото и видео, содержащие военную информацию. Об этом говорится в законопроекте №10313, передает УНН.
Детали
Как говорится в законопроекте, планируется запретить распространять в интернете, а также социальных сетях информацию, содержащую данные о военных объектах, воинских частях (подразделениях) и военнослужащих во время выполнения возложенных на них задач, в том числе и характер этих задач и силы и средства, привлеченные к их выполнению.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала 35-летнего одессита, который "засветил" в Тик-Ток работу противовоздушной обороны в Одессе.
Военным хотят запретить публикации Тиктоков и других фото/видео материалов в интернете: что известно
Речь идет о фото и видео, благодаря обработке которых с помощью специального программного обеспечения можно определить геолокацию самих военнослужащих, военные объекты, воинские части и тому подобное.
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