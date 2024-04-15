В сотрудничестве с администрацией соцсети: ЦПД будет блокировать в Украине ТикТок-каналы, распространяющие российскую пропаганду

Центр противодействия дезинформации при СНБО будет сотрудничать с администрацией соцсети ТикТок для противодействия распространению российской пропаганды в сети. Об этом говорится в заявлении ЦПД, передает УНН.

Детали

Благодаря с администрацией соцсети в Центре противодействия дезинформации планируются уменьшить влияние российской пропаганды.

Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети ТікТок (...) Сейчас Центр проводит ряд мероприятий с целью блокирования указанных выше страниц (TikTok-каналов, которые распространяют враждебную пропаганду) на территории Украины - заявили в ЦПД

Ранее в Центре противодействия дезинформации уже сформировали перечень TikTok-каналов распространения вражеской пропаганды.

Списки были созданы по состоянию на 27.03.2024.

Дополнение

В ЦПД также призвали украинцев сообщать о ТикТок-каналах, которые ведут подрывную деятельность против Украины. Информацию о пропагандистских каналах можно прислать на электронный адрес [email protected]

Напомним

Центр противодействия дезинформации при СНБО и Кибердепартамент СБУ составили список враждебных аккаунтов в соцсети Х (бывший Twitter). В список вошли 66 аккаунтов.