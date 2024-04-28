Байден висміяв Трампа та пожартував про свій вік на вечері кореспондентів Білого дому на тлі протесту

Президент США Джо Байден пожартував про свій вік і розкритикував колишнього президента країни Дональда Трампа під час суботньої вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, пише УНН з посиланням на Axios.

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Байден останніми тижнями все частіше використовує гумор, щоб розкритикувати свого попередника та потенційного суперника на виборах 2024 року і дати відсіч побоюванням щодо свого віку.

"Вибори 2024 року у розпалі, і так, вік - це проблема. Я доросла людина, яка балотується проти шестирічного", - сказав Байден, також назвавши Трампа "сонним Доном".

"Вік - єдине, що у нас спільного, мій віцепрезидент мене насправді підтримує", - сказав Байден, маючи на увазі колишнього віцепрезидента Майка Пенса, який не підтримав Трампа у 2024 році.

На вечері Байден також висміяв проблеми Трампа із законом. Колишній президент США наразі має бути присутнім у суді чотири рази на тиждень у кримінальному процесі у Нью-Йорку.

"Останнім часом Дональд мав кілька важких днів. Можна назвати це штормовою погодою", - сказав Байден.

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Окрім того, Байден використовував щорічну вечерю, щоб наголосити на ролі вільної преси.

"Дехто називає вас ворогом народу. Це неправильно та небезпечно. Ви буквально ризикуєте своїм життям, виконуючи свою роботу", - сказав Байден у залі, заповненій журналістами та урядовцями.

"Журналістика однозначно не є злочином, ні тут, ні там, ні десь у світі", - вказав він.

Тим часом протестувальники зібралися під будівлею, де проходив захід за участю чиновників адміністрації, журналістів та знаменитостей, які прибули на щорічну вечерю, критикуючи дії Байдена у війні між Ізраїлем та ХАМАС та висвітлення її у ЗМІ.

"Як вам не соромно!" - протестуючі кричали на присутніх, повідомляє AP.

"Західні ЗМІ, ми бачимо вас і всі жахи, які ви приховуєте", - скандували з натовпу.