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Байден висміяв Трампа та пожартував про свій вік на вечері кореспондентів Білого дому на тлі протесту

Байден висміяв Трампа та пожартував про свій вік на вечері кореспондентів Білого дому на тлі протесту

Київ • УНН

 • 22157 перегляди

Байден жартував про свій вік, критикував Трампа і захищав свободу преси на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

Президент США Джо Байден пожартував про свій вік і розкритикував колишнього президента країни Дональда Трампа під час суботньої вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Байден останніми тижнями все частіше використовує гумор, щоб розкритикувати свого попередника та потенційного суперника на виборах 2024 року і дати відсіч побоюванням щодо свого віку.

"Вибори 2024 року у розпалі, і так, вік - це проблема. Я доросла людина, яка балотується проти шестирічного", - сказав Байден, також назвавши Трампа "сонним Доном".

"Вік - єдине, що у нас спільного, мій віцепрезидент мене насправді підтримує", - сказав Байден, маючи на увазі колишнього віцепрезидента Майка Пенса, який не підтримав Трампа у 2024 році.

На вечері Байден також висміяв проблеми Трампа із законом. Колишній президент США наразі має бути присутнім у суді чотири рази на тиждень у кримінальному процесі у Нью-Йорку.

"Останнім часом Дональд мав кілька важких днів. Можна назвати це штормовою погодою", - сказав Байден.

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Окрім того, Байден використовував щорічну вечерю, щоб наголосити на ролі вільної преси.

"Дехто називає вас ворогом народу. Це неправильно та небезпечно. Ви буквально ризикуєте своїм життям, виконуючи свою роботу", - сказав Байден у залі, заповненій журналістами та урядовцями.

"Журналістика однозначно не є злочином, ні тут, ні там, ні десь у світі", - вказав він.

Тим часом протестувальники зібралися під будівлею, де проходив захід за участю чиновників адміністрації, журналістів та знаменитостей, які прибули на щорічну вечерю, критикуючи дії Байдена у війні між Ізраїлем та ХАМАС та висвітлення її у ЗМІ.

"Як вам не соромно!" - протестуючі кричали на присутніх, повідомляє AP.

"Західні ЗМІ, ми бачимо вас і всі жахи, які ви приховуєте", - скандували з натовпу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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