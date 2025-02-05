Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

ukenru
Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
12:05 • 45102 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
11:37 • 35086 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Эксклюзив
Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
11:00 • 47611 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 95482 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 112880 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 118212 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 118994 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 115368 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
4 февраля, 15:03 • 108659 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 104936 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

5 февраля, 03:37 • 101250 просмотра
У россии проблемы с пополнением армии - ISW

У россии проблемы с пополнением армии - ISW

5 февраля, 04:11 • 58302 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

08:49 • 100189 просмотра
В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

08:49 • 34271 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 56470 просмотра
публикации
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

12:05 • 45102 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

08:49 • 100189 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 137147 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 155334 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 184009 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

13:05 • 7148 просмотра
Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

13:04 • 7006 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 56470 просмотра
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

4 февраля, 15:09 • 106293 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

4 февраля, 14:43 • 105851 просмотра
Актуальное
Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Киев  •  УНН

 • 6502 просмотра

Read in English

Голливудская актриса годами пыталась попасть во франшизу «Парк Юрский период», отправляя запросы агентам. Этим летом она сыграет главную роль в фильме «Мир Юрского периода: Возрождение».

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон сказала в интервью Vanity Fair, что она потратила годы на пересылку отчетов о новых фильмах "Парка Юрского периода" своим агентам, потому что отчаянно хотела присоединиться к этой долговременной франшизе, пишет УНН.

Я была действительно без ума от [оригинального] фильма, и я спала в палатке "Парка Юрского периода" в своей спальне, которую я делила с сестрой в течение года. Каждый раз, когда трейдеры сообщали о новом фильме "Парк Юрского периода", я пересылала своим агентам сообщения: "Эй, я доступна"

- сказала Йоханссон.

Как указывает Variety, когда Йоханссон снималась для фильма Marvel "Черная вдова" в 2020 году на британской студии Pinewood Studio, Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард были по соседству на съемочной площадке фильма "Мир Юрского периода 3: Доминион". Актриса вспомнила, как сказала своей команде тогда: "Покажите мне декорации! Хочу поучаствовать!".

В конце концов Йоханссон удалось договориться о встрече со Стивеном Спилбергом, который снял оригинальный фильм "Парк Юрского периода" и его продолжение 1997 года "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир". Они встречались, чтобы обсудить потенциальные будущие проекты, но все, на что Йоханссон обратила внимание, была франшиза "Парк Юрского периода".

"Я на самом деле не сидела с ним и не говорила о работе, и мы часами просто наверстывали упущенное и болтали, а потом в какой-то момент, через много часов, он сказал: "Подожди, мы должны были поговорить о "Юрском периоде". Я слышал, что ты его большой суперфанат?" - вспоминает Йоханссон. - Я сказала: "Это действительно так. Я подтверждаю. Я его большой суперфанат".

Она не рассказывала Спилбергу, что целый год спала в палатке "Парка Юрского периода", потому что не хотела, чтобы он думал, что она какая-то "странная сталкерша", но теперь она жалеет об этом.

"Очевидно, что со всеми этими "Мстителями" ты встречаешь так много фанатов, которых глубоко затрагивают персонажи и мир, частью которого ты являешься, - сказала Йоханссон. - Я понимаю. Всегда здорово встречать таких людей. Наверное, мне стоило просто сказать ему. Но я подумала: "Просто будь профессионалом. Не будь отчаянной. Не упоминай палатку".

Она наконец получила свой шанс с фильмом "Мир Юрского периода: Возрождение" этим летом, где также снимались Джонатан Бейли и Махершала Али.

Йоханссон сыграет главную роль в этом фильме в роли Зоры Беннет, бывшей наемницы, которая теперь возглавляет группу ученых, выполняющих миссию по поиску крови динозавров, которая может помочь найти лекарство от сердечных заболеваний. Ранее она рассказывала ComicBook.com, что потратила 10 лет на то, чтобы попасть во франшизу о динозаврах, и даже говорила своим агентам, что она будет рада умереть в первые пять минут.

"Мир Юрского периода: Возрождение" выходит в прокат в США 2 июля от Universal Pictures.

Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье вместе с другими звездами на ужине корреспондентов Белого дома28.04.2024, 13:26 • 105438 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы