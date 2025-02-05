Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон сказала в интервью Vanity Fair, что она потратила годы на пересылку отчетов о новых фильмах "Парка Юрского периода" своим агентам, потому что отчаянно хотела присоединиться к этой долговременной франшизе, пишет УНН.

Я была действительно без ума от [оригинального] фильма, и я спала в палатке "Парка Юрского периода" в своей спальне, которую я делила с сестрой в течение года. Каждый раз, когда трейдеры сообщали о новом фильме "Парк Юрского периода", я пересылала своим агентам сообщения: "Эй, я доступна" - сказала Йоханссон.

Как указывает Variety, когда Йоханссон снималась для фильма Marvel "Черная вдова" в 2020 году на британской студии Pinewood Studio, Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард были по соседству на съемочной площадке фильма "Мир Юрского периода 3: Доминион". Актриса вспомнила, как сказала своей команде тогда: "Покажите мне декорации! Хочу поучаствовать!".

В конце концов Йоханссон удалось договориться о встрече со Стивеном Спилбергом, который снял оригинальный фильм "Парк Юрского периода" и его продолжение 1997 года "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир". Они встречались, чтобы обсудить потенциальные будущие проекты, но все, на что Йоханссон обратила внимание, была франшиза "Парк Юрского периода".

"Я на самом деле не сидела с ним и не говорила о работе, и мы часами просто наверстывали упущенное и болтали, а потом в какой-то момент, через много часов, он сказал: "Подожди, мы должны были поговорить о "Юрском периоде". Я слышал, что ты его большой суперфанат?" - вспоминает Йоханссон. - Я сказала: "Это действительно так. Я подтверждаю. Я его большой суперфанат".

Она не рассказывала Спилбергу, что целый год спала в палатке "Парка Юрского периода", потому что не хотела, чтобы он думал, что она какая-то "странная сталкерша", но теперь она жалеет об этом.

"Очевидно, что со всеми этими "Мстителями" ты встречаешь так много фанатов, которых глубоко затрагивают персонажи и мир, частью которого ты являешься, - сказала Йоханссон. - Я понимаю. Всегда здорово встречать таких людей. Наверное, мне стоило просто сказать ему. Но я подумала: "Просто будь профессионалом. Не будь отчаянной. Не упоминай палатку".

Она наконец получила свой шанс с фильмом "Мир Юрского периода: Возрождение" этим летом, где также снимались Джонатан Бейли и Махершала Али.

Йоханссон сыграет главную роль в этом фильме в роли Зоры Беннет, бывшей наемницы, которая теперь возглавляет группу ученых, выполняющих миссию по поиску крови динозавров, которая может помочь найти лекарство от сердечных заболеваний. Ранее она рассказывала ComicBook.com, что потратила 10 лет на то, чтобы попасть во франшизу о динозаврах, и даже говорила своим агентам, что она будет рада умереть в первые пять минут.

"Мир Юрского периода: Возрождение" выходит в прокат в США 2 июля от Universal Pictures.

Скарлетт Йоханссон сияла в белом платье вместе с другими звездами на ужине корреспондентов Белого дома