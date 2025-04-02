Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф
Киев • УНН
В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей. Среди спасенных есть братья, чей отец погиб из-за проукраинской позиции, и беременная женщина с ребенком.
Украине удалось вернуть еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и территории рф. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.
Сегодня у нас еще одна хорошая новость — в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и территории рф
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По его словам, среди спасенных — двое братьев 10 и 12 лет, чей отец погиб после пыток из-за проукраинской позиции. После его смерти мать окончательно решила покинуть временно оккупированную территорию вместе с сыновьями. Также была эвакуирована двухлетний ребенок вместе с беременной матерью. Женщина принципиально отказывалась получать российские документы, однако именно из-за этого она не могла самостоятельно выехать из оккупации. Уже на подконтрольной территории Украины женщина родила еще одного ребенка — в безопасных условиях.
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