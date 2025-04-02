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Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

Киев • УНН

 • 124681 просмотра

В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей. Среди спасенных есть братья, чей отец погиб из-за проукраинской позиции, и беременная женщина с ребенком.

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

Украине удалось вернуть еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и территории рф. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Сегодня у нас еще одна хорошая новость — в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и территории рф 

- сообщил Ермак.

Самолеты путина использовали для депортации украинских детей - доклад04.12.24, 05:11 • 93849 просмотров

По его словам, среди спасенных — двое братьев 10 и 12 лет, чей отец погиб после пыток из-за проукраинской позиции. После его смерти мать окончательно решила покинуть временно оккупированную территорию вместе с сыновьями. Также была эвакуирована двухлетний ребенок вместе с беременной матерью. Женщина принципиально отказывалась получать российские документы, однако именно из-за этого она не могла самостоятельно выехать из оккупации. Уже на подконтрольной территории Украины женщина родила еще одного ребенка — в безопасных условиях.

Депутата госдумы рф и жену лидера партии будут судить за депортацию украинских детей20.02.25, 13:32 • 24021 просмотр

Антонина Туманова

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