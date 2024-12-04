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Самолеты путина использовали для депортации украинских детей - доклад

Самолеты путина использовали для депортации украинских детей - доклад

Киев  •  УНН

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Йельский университет обнаружил доказательства использования самолетов администрации путина для депортации украинских детей. Исследование отследило 314 депортированных детей, из которых 148 внесены в базы усыновления рф.

Самолеты и фонды, принадлежащие администрации российского диктатора владимира путина, использовались для незаконной депортации украинских детей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование Школы общественного здоровья Йельского университета, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в новом отчете, переданном агентству Reuters, содержится подробная информация о вероятной программе депортации и лицах, причастных к ней, в том числе о том, что, по словам ведущего исследователя, являются новыми связями с путиным.

Исполнительный директор лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета Натаниэль Ремонт сообщил, что он планирует представить результаты исследования Совету Безопасности ООН в среду, 4 декабря.

По словам Рэймонда, исследование содержит доказательства, подтверждающие дополнительные обвинения МУС против путина в" насильственном перемещении " людей из одной национальной и этнической группы в другую.

Он также отметил, что отчет доказывает, что "депортация украинских детей является частью систематической, управляемой Кремлем программы", направленной на то, чтобы сделать их гражданами россии.

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В отчете, в частности, говорится, что в период с мая по октябрь 2022 года Воздушно-космические силы россии и авиация, находящиеся под прямым контролем администрации путина, перевезли несколько групп украинских детей на военно-транспортных самолетах с флагом страны-агрессора.

В мае и октябре 2022 года по меньшей мере две группы детей перевозили на самолетах Управления делами президента при администрации путина.

В частности, 16 сентября 2022 года на военный аэродром чкаловский возле москвы привезли детей, которые были незаконно похищены с оккупированных украинских территорий в Донецкой и Луганской областях. Для их перевозки использовали самолет Ту-154М 223-го летного отряда минобороны россии.

Отмечается, что исследование длилось 20 месяцев, в течение которых аналитики отследили и идентифицировали 314 депортированных россией украинских детей. 148 детей из этого перечня были внесены в российские базы для усыновления, а 42 из них уже были усыновлены, взяты под опеку или имеют назначенного российского опекуна. Еще 166 детей были размещены в российских семьях.

Напомним

Недавно исследователи Yale идентифицировали сотни похищенных рф детей из Донецкой и Луганской областей. 148 детей уже в российских базах данных, 166 размещены в российских семьях.

рф имеет около 50 программ для манипуляции сознанием украинских детей - ГУР23 нояб. 2024, 12:33 • 22428 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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