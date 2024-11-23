рф имеет около 50 программ для манипуляции сознанием украинских детей - ГУР
Киев • УНН
ГУР МОУ сообщает о систематических попытках рф лишить похищенных украинских детей их национальной идентичности. На территории рф действует около 50 специальных программ для «перепрограммирования» сознания детей.
россия систематически пытается лишить украинских детей их национальной идентичности, используя около 50 специальных программ для перепрограммирования сознания. Об этом, как сообщили в ГУР Минобороны, заявил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий во время форума «Геноцидальные практики рф в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны», пишет УНН.
Детали
«После похищения украинских детей с оккупированных территорий россия пытается лишить их украинской идентичности - на территории государства-агрессора действует около полусотни специальных программ для перепрограммирования сознания детей и молодежи Украины», - сказал Скибицкий.
Он рассказал, что вывоз украинских детей начинался якобы на отдых, на лечение, на обучение, а затем происходила передача их в российские семьи, чтобы потом полностью их ассимилировать в российскую пропаганду, в российское общество.
«Освободить украинских детей очень непросто. Мы возвращаем буквально единицы: каждого ребенка надо фактически вырывать из когтей этого трехглавого дракона», - представитель ГУР МО.
Напомним
Еще троих детей удалось вернуть с оккупированных территорий. Среди них - двое детей из Мариуполя и один мальчик с юга Украины.