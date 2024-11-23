рф имеет около 50 программ для манипуляции сознанием украинских детей - ГУР

россия систематически пытается лишить украинских детей их национальной идентичности, используя около 50 специальных программ для перепрограммирования сознания. Об этом, как сообщили в ГУР Минобороны, заявил представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий во время форума «Геноцидальные практики рф в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны», пишет УНН.

Детали

«После похищения украинских детей с оккупированных территорий россия пытается лишить их украинской идентичности - на территории государства-агрессора действует около полусотни специальных программ для перепрограммирования сознания детей и молодежи Украины», - сказал Скибицкий.

Он рассказал, что вывоз украинских детей начинался якобы на отдых, на лечение, на обучение, а затем происходила передача их в российские семьи, чтобы потом полностью их ассимилировать в российскую пропаганду, в российское общество.

«Освободить украинских детей очень непросто. Мы возвращаем буквально единицы: каждого ребенка надо фактически вырывать из когтей этого трехглавого дракона», - представитель ГУР МО.

Напомним

Еще троих детей удалось вернуть с оккупированных территорий. Среди них - двое детей из Мариуполя и один мальчик с юга Украины.